حجتالاسلام مسعود صفی یاری در گفتگو با خبرنگار مهر بهروز مباهله اشاره کرد و گفت: روز مباهله روز بسیار بزرگ و مهم در تاریخ اسلام و مکتب تشیع است و روز مباهله روز گنجینهای است که باید از نسلی به نسل دیگر منتقل شود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان به کمرنگ بودن و توجه به این روز تأکید کرد و گفت: امروزه رمز و رازهای پایداری خانواده در توجه به آموزههای مباهله است.
صفی ابراز کرد: آموزههای مباهله درسها و پیامهای اجتماعی سیاسی و فرهنگی و حتی سیاست خارجی دارد که باید موردتوجه قرار گیرد و درسها و پیامهای این واقعه بزرگ فوقالعاده عمیق و انسانساز است.
وی گفت: جامعه اسلامی باید همواره بر مکتب پرفیض مباهله زانوزده و سبک زندگی خود را با آن تطبیق کند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان تصریح کرد: روز مباهله نماد پیروزی نور بر ظلمت، حق بر باطل و سند حقانیت مکتب اهلبیت عصمت و طهارت است و این روز بزرگ باید بیشازپیش زنده نگهداشته شود.
صفی یاری افزود: نقش هیئت مذهبی در آگاهی از اسرار مباهله و پاسداشت این روز بزرگ بسیار مهم است.
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