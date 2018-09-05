حجت‌الاسلام مسعود صفی یاری در گفتگو با خبرنگار مهر به‌روز مباهله اشاره کرد و گفت: روز مباهله روز بسیار بزرگ و مهم در تاریخ اسلام و مکتب تشیع است و روز مباهله روز گنجینه‌ای است که باید از نسلی به نسل دیگر منتقل شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان به کم‌رنگ بودن و توجه به این روز تأکید کرد و گفت: امروزه رمز و رازهای پایداری خانواده در توجه به آموزه‌های مباهله است.

صفی ابراز کرد: آموزه‌های مباهله درس‌ها و پیام‌های اجتماعی سیاسی و فرهنگی و حتی سیاست خارجی دارد که باید موردتوجه قرار گیرد و درس‌ها و پیام‌های این واقعه بزرگ فوق‌العاده عمیق و انسان‌ساز است.

وی گفت: جامعه اسلامی باید همواره بر مکتب پرفیض مباهله زانوزده و سبک زندگی خود را با آن تطبیق کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان تصریح کرد: روز مباهله نماد پیروزی نور بر ظلمت، حق بر باطل و سند حقانیت مکتب اهل‌بیت عصمت و طهارت است و این روز بزرگ باید بیش‌ازپیش زنده نگه‌داشته شود.

صفی یاری افزود: نقش هیئت مذهبی در آگاهی از اسرار مباهله و پاسداشت این روز بزرگ بسیار مهم است.