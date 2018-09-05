اقدام «پزشکیان» درکنار گذاشتن طرح مبارزه بامفاسد اقتصادی خلاف بود

اللهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به از دستور کار خارج شدن طرح «تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی» در جلسه علنی امروز مجلس و با انتقاد از این اقدام هیات رئیسه و رئیس جلسه اظهار داشت: این طرح مهمترین طرح مجلس دهم بود که مطرح شد.

وی افزود: در این مساله صددرصد قانونگذاری ضروری بود و در طرح مجلس نیز موضوعاتی مانند رانت و سوءاستفاده از موقعیت شغلی که مردم از آن ناراحت هستند، برای اولین بار به طور دقیق و شفاف تعریف شده است.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: در حال حاضر اگر خیلی از این مسائل از جمله سوءاستفاده از رانت اطلاعاتی را پیش قاضی ببرید، نمی تواند حکمی برای آن صادر کند. چون جرم انگاری نشده است اما در طرح کمیسیون قضایی به طور دقیق تعریف و جرم انگاری شده است.

ملکشاهی با اشاره به دیگر ابتکاراتی که در طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی صورت گرفته گفت: در این طرح به طور اختصاصی سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی مسئول رسیدگی تخصصی به جرائم اقتصادی بیش از ۵ میلیارد تومان شده است، چرا که در حال حاضر روزانه ده ها و صدها موضوع به طور همزمان وارد دادگستری می شود و عملا فرصتی برای رسیدگی به تخلفات مالی و اقتصادی باقی نمی ماند.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس همچنین افزود: مساله شفافیت در رسیدگی به تخلفات اقتصادی و مالی از دیگر ویژگی های طرح مجلس است که بر اساس آن انتشار روند دادرسی و اسامی متهمان توسط رسانه ها امکان پذیر می‌شد.

ملکشاهی با انتقاد از اقدام مسعود پزشکیان نایب رئیس اول مجلس در هنگام بررسی این طرح اظهار داشت: متاسفانه هیات رئیسه و نایب رئیس مجلس امروز صددرصد خلاف عرف معمول مجلس عمل کردند؛ چراکه هیچگاه رئیس جلسه در زمان رسیدگی به کلیات یک طرح اخطار اصل ۷۵ قانون اساسی (بار مالی) را نمی پذیرد.

وی تصریح کرد: روال منطقی هم همین است که هنگام بررسی کلیات، اخطار بار مالی پذیرفته نشود چرا که همه مواد یک طرح که خلاف اصل ۷۵ نیستند؛ ممکن است چند ماده این ویژگی را داشته باشند که باید تک تک بررسی شده و تکلیف آنها معلوم شود.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تاکید کرد: اقدام رئیس جلسه اقدام اشتباهی بود و ما این را در نامه ای رسمی به هیات رئیسه اعلام می کنیم و انتظار داریم اشتباه خود را بپذیرند و طرح را مجددا در دستور کار صحن مجلس قرار دهند، چرا که این طرح مورد نیاز جامعه و خواسته مردم است.

ملکشاهی افزود: در حال حاضر بیشترین مساله ای که مردم بر روی آن حرف دارند مسائل اقتصادی است؛ مشکلات اقتصادی هم تنها از یک بعد به مسائل مدیریتی و یا فضای روانی ناشی از تحریم ها برمی گردد. بخش دیگری از مشکل ناشی از مفاسد اقتصادی است. بنابراین ما ناگزیر هستیم به این مسائل بپردازیم.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: اگر این مجلس هم نتواند به این مساله بپردازد وظرفیت این کار مهم را نداشته باشد، حتما در نهاد دیگری باید در این خصوص تصمیم گرفته شود.