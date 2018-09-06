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۱۵ شهریور ۱۳۹۷، ۱۱:۱۳

شرکت لاکهید مارتین فراخوان داد؛

۲ میلیون دلار جایزه برای ساخت سریعترین پهپاد

۲ میلیون دلار جایزه برای ساخت سریعترین پهپاد

شرکت لاکهید مارتین چالشی برای ساخت پهپادهای سریع و مجهز به هوش مصنوعی ارائه کرده که جایزه آن ۲ میلیون دلار است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، هرچند پهپادهای خودران وجود دارند اما چندان پرسرعت نیستند. در همین راستا شرکت لاکهید مارتین و لیگ مسابقات پهپاد ها چالش«نوآوری آلفا پایلوت» را ارائه کرده اند. این چالش از افراد می خواهد پهپادهای مجهز به هوش مصنوعی بسازند که  نه تنها می توانند با سرعت زیاد پرواز کنند بلکه برنده مسابقات هم بشوند. 

شرکت کنندگان باید سیستم NVIDIA-Jetson مجهز به هوش مصنوعی بسازند که بتواند به سرعت حرکت کنند.

این چالش در ماه نوامبر آغاز می شود و جایزه ای به ارزش دو میلیون دلار برای آن در نظر گرفته شده است. همچنین جایزه ۲۵۰ هزار دلاری برای نخستین گروهی در نظر گرفته شده که بتواند از یک خلبان حرفه ای DRL سبقت بگیرد.

کد مطلب 4395613
شیوا سعیدی

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