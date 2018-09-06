۶۲۵ هزارتن گندم از کشاورزان استان همدان خریداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عباسی صبح پنج شنبه در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران با بیان اینکه سفره مردم با بخش کشاورزی ارتباط تنگاتنگی دارد، گفت: خانواده تعاون روستایی عضوی از خانواده کشاورزی است.

وی با بیان اینکه اگر نیازهای تولیدکنندگان بخش کشاورزی را به موقع تامین کنیم آنان با وجود مشکلات به تولید پایدار محصول ادامه خواهند داد، گفت: تعاون روستایی متولی هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی است.

مدیر سازمان تعاون روستایی استان همدان با بیان اینکه کشاورز نباید دغدغه تولید داشته باشد، اضافه کرد: در دوره کنونی بها و قیمت نهاده های تولید تحت الشعاع اوضاع اقتصادی قرار گرفته و کشاورزان تا حدی نگران هستند.

وی در ادامه با بیان اینکه در حال عبور از فصل خرید گندم کشاورزان هستیم، گفت: طی سال زراعی جاری ۶۲۵ هزار تن گندم مازاد بر نیاز از کشاورزان استان همدان خریدای شده است.

۵۰ درصد بهای خرید گندم کشاورزان پرداخت شده است

عباسی بابیان اینکه بیش از ۵۰ درصد بهای خرید گندم کشاورزان پرداخت شده است، گفت: تا تاریخ ۱۱ شهریورماه سال جاری مبلغ ۴۵۰ میلیاردتومان بابت خرید گندم به کشاورزان پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه مجموع مطالبات گندمکاران ۸۱۴ میلیاردتومان است که از این میزان ۴۵۰ میلیاردتومان پرداخت شده است، گفت: برخلاف سال های قبل مبلغ پرداختی به کشاورزان طی سال جاری قابل قبول بوده که همین امر سبب می شود کشاورزان در تامین نهاده ها برای کشت پاییزه با مشکل کمتری روبرو شوند.

مدیر سازمان تعاون روستایی استان همدان بابیان اینکه میزان خرید گندم در استان همدان طی سال جاری را ۵۵۰ هزار تن تخمین زده بودیم، گفت: بارش های مناسب سال جاری تولید گندم استان همدان را افزایش داد و پیش بینی تولید گندم ۸۰۰ هزارتن است.

عباسی با بیان اینکه بخشی از تولیدات گندم استان همدان به سایر استان ها منتقل می شود، گفت: ظرفیت ذخیره سیلوهای گندم استان همدان ۷۰۰ هزار تن است که با در نظر گرفتن ظرفیت ۱۰۰ هزار تنی انبارهای چندمنظوره تعاون روستایی استان همدان؛ فضای کافی برای ذخیره گندم تولیدی استان همدان وجود دارد.

دولت در مواقع نیاز از ظرفیت انبارهای ذخیره کارخانجات تولید آرد در استان همدان نیز استفاده می کند وی با یادآوری اینکه بخشی از انبارها برای ذخیره محصول جو درنظر گرفته شده است، گفت: دولت در مواقع نیاز از ظرفیت انبارهای ذخیره کارخانجات تولید آرد در استان همدان نیز استفاده می کند.

مدیر سازمان تعاون روستایی استان همدان با بیان اینکه از ۶۲۵ هزارتن گندم خریداری در استان همدان ۵۶ درصد توسط مباشر خرید دولتی خریداری شده است، گفت: این مراکز در نزدیکی محل کشت گندم قرار دارند و ۴۲ مرکز مباشر خرید دولتی در استان همدان فعال است.

عباسی کیفیت گندم تولیدی استان همدان را مرغوب عنوان کرد و با بیان اینکه امسال آلودگی سن زدگی گندم همدان کم بود، گفت: سال های قبل میزان سن زدگی بیش از ۲ درصد بود اما امسال به دلیل بارش های مناسب به کمتر از یک درصد کاهش یافت.

وی با بیان اینکه منطقه غرب کشور در تولید محصول گندم از سایر مناطق کشور موفق تر بوده است، گفت: در استان همدان بیش از ۵ هزار و ۶۷۵ تن بذر جو و گندم آبی و دیم تولید می شود.