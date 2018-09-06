واشنگتن تلاش می کند هند را برای عدم خرید نفت از ایران متقاعد سازد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، هند و آمریکا امروز پنجشنبه مذاکرات دوجانبه خود در خصوص موضوع خرید نفت ایران توسط دهلی نو را آغاز کردند.

همزمان با آغاز سفر مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا به هند، یک مقام ارشد وزارت خارجه این کشور اعلام کرد که دو کشور هند و آمریکا می خواهند تمامی ابعاد و موارد فنی لازم برای توقف خرید نفت ایران از سوی هند را در جریان مذاکراتی دو جانبه بررسی کنند.

به گفته این مقام وزارت خارجه آمریکا، واشنگتن از تمامی متحدان خود خواسته است تا خرید نفت از ایران به صفر برسانند و بر این اساس، انجام این مذاکرات تنها مختص هند نخواهد بود.

بر اساس اعلام رسانه های خبری، جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا به همراه پمپئو نشست ۲+۲ را با همتایان هندی خود آغاز کرده اند.

بر این اساس، آمریکا در صدد است تا از چهارم ماه نوامبر سال جاری میلادی (۱۳ آبان ماه) خرید نفت ایران را در دوم بازگشت تحریم‌ های اقتصادی علیه تهران به اجرا درآورد؛ اقدامی به اذعان بسیاری از صاحبنظران موفقیتی را برای واشنگتن با خود به همراه نخواهد داشت.