به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، نیکلای میر همکار و دوست فیلمنامه‌نویس تام ریکمن، روز چهارشنبه خبر درگذشت ریکمن را در یک پست فیسبوکی تایید کرد.

میر چنین نوشت: با اندوه فراوان خبر درگذشت دوست و همکار عزیزم تام ریکمن را که در روز دوشنبه پس از نبردی طولانی و شجاعانه با بیماری سرطان درگذشت اعلام می کنم. زمانی که اولین بار به هالیوود رفتم تام جنجالی ترین نویسنده در شهر بود و من از او متنفر بودم. از او نفرت داشتم تا این که او را ملاقات کردم. از آن روز به بعد عاشق او شدم.

ریکمن سال ۱۹۴۰ در شهر کوچک معدنی شارپ در ایالت کنتاکی به دنیا آمد. جایی که او در آن بدون داشتن تلویزیون زندگی می کرد. ریکمن بعدها در دانشگاه ایلینویز، ازداستان فلانری اوکانر اقتباسی برای فیلم کوتاه «خون خوب» انجام داد. او سپس ایلینویز را ترک کرد و به AFI در لس آنجلس رفت. جایی که در آن فیلمنامه هایی چون «بمب افکن کانزاس سیتی» (۱۹۷۲) با بازی راکل ولچ و «پلیس خندان» (۱۹۷۳) را نوشت.

ریکمن یک بار در سال ۱۹۸۱ برای فیلمنامه فیلم «دختر معدنچی زغال سنگ» نامزد جایزه اسکار شد. بازیگر این فیلم سیسی اسپیسک جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول زن را تصاحب کرد.

به دنبال فیلم «دختر معدنچی زغال سنگ» ریکمن فرصت اولین تجربه کارگردانیش را با فیلم «موش رودخانه» با شرکت تامی لی جونز در سال ۱۹۸۴ بدست آورد. او همچنین در سال ۱۹۹۹ فیلمنامه فیلم تلویزیونی «سه شنبه ها با موری» اقتباسی از اثر میچ آلبوم را به رشته تحریر در آورد. این فیلم تلویزیونی که یکی از آخرین نقش آفرینی های جک لمون بود برای لمون نامزدی جایزه گلدن گلوب را به ارمغان آورد.