فاز اول شهرک صنوف خودرویی اراک به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی آقازاده پیش از ظهر پنجشنبه در آیین افتتاح فاز اول شهرک خودروی اراک، اظهار داشت: عملیات احداث این شهرک بر اساس مصوبات کارگروه کاهش آلودگی هوای اراک با هدف ساماندهی و انتقال صنوف مرتبط با خودرو در قالب ۱۳۸۳ واحد تعمیرگاهی و ۶۲ واحد نمایشگاهی در زمینی به مساحت ۲۱ هکتار در تابستان سال ۱۳۹۴ آغاز شد.

وی افزود: فاز اول طرح شهرک خودروی اراک به مساحت ۳۴ هزار و ۵۴۴ مترمربع شامل ۳۸۳ واحد تجاری، ۳۱۸ واحد تعمیرگاهی و ۳۶ واحد خدماتی و رفاهی، ۲۸ واحد نمایشگاهی و یک واحد نمایندگی رسمی خودرو با اعتباری بالغ بر ۴۲۰ میلیون ریال تکمیل و امروز مورد بهره برداری قرار گرفت. همچنین کلنگ عملیات فاز دوم این شهرک خودرو امروز همزمان به زمین زده شد.

استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: در این شهرک علاوه بر خدمات خودرویی مورد هدف، حدود دو هزار مترمربع فضای اداری و بانک و شش هکتار فضای سبز و ۷۰ واحد خدماتی رفاهی، آتش‌نشانی، اماکن ورزشی و مسجد پیش‌بینی شده است.

به گزارش مهر، آقازاده در بخش دیگر سخنان خود با تاکید به اینکه عملیات اجرایی فاز دوم این شهرک هرچه سریعتر بایستی آغاز شود، بیان داشت: همچنین تاکید می شود که از هرگونه تغییر کاربری فاز اول در واگذاری‌ها خودداری شود و برای ادامه پروژه ها و دیگر برنامه های توسعه ای این پروژه شرایط برای جذب سرمایه گذار مهیا گردد.

استاندار مرکزی تاکید کرد هر چه سریعتر صنوف مرتبط با خودرو از درون شهر اراک به این مکان انتقال داده شده و در مکان های مورد نظر استقرار پیدا کند.