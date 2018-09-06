«رستخیز» در بازار کتاب نشست

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب رستخیز بیشتر از آنکه روایت ارادتهای گرم و سنتی به محرم باشد، شرح جستجوی مردمانی است که به دنبال یافتن جواب پرسشان راهی این مجالس شده اند.
در این کتاب بیست و چهار نفر از اتفاقهایی نوشتهاند که نسبت آنها را با رخداد سال 61 هجری تغییر داده. افرادی با شغلها و گرایشهای فکری مختلف که به خاطر تفاوت محیط زندگیشان هرکدام از زاویهای به این ماجرا نگاه کردهاند.
مترجم، جهانگرد، شاعر، فیلمساز و همسر یک طلبه بخشی از نویسندگان این روایتها هستند که هر کدام جهانبینی متفاوتی از دیگری دارند. نویسندگان دعوت شده به این مجموعه تلاش کردهاند گزارشی صادقانه و عینی از رویدادهایی بدهند که در همین روزها اتفاق افتاده ولی هنوز در سایه واقعه سال 61 است.
رستخیز، کتاب دوم مجموعهی «کآشوب» است؛ مجموعهای که بنا دارد اگر خدا بخواهد هر سال از منظری دیگر و آدمهایی دیگر به حال و هوای امروز ما و روضهها نگاه کند. سال گذشته کتاب اول این مجموعه منتشر شد که با استقبال خوب مخاطبان به چاپ هفتم رسید.
در رستخیز روایتهایی از احسان عبدیپور، حبیبه جعفریان، رویا پورآذر و محمدرضا کریمی راد و بیست نفر دیگر را میخوانید.
نشر اطراف به دبیری نفیسه مرشدزاده این کتاب را با قیمت 24 هزار تومان منتشر کرده است.
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