به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپانیا، آکادمی اسکار در بخش فیلم خارجی زبان اسم «قهرمانان» را به عنوان نماینده اسپانیا در اسکار ۲۰۱۹ دریافت کرد. «قهرمانان» ساخته خاویر فسر به عنوان نماینده اسکار در نود و یکمین دوره مراسم آکادمی در بخش فیلم خارجی زبان معرفی شد.
آکادمی هنر و علوم سینمایی اسپانیا ساعتی پیش با معرفی این فیلم نماینده خود را اعلام کرد. اسکار ۲۲ ژانویه از میان فیلمهای معرفی شده نامزدهای امسال را انتخاب و معرفی میکند.
آکادمی فیلم اسپانیا سه فیلم را به عنوان نامزدهای اسکار امسال انتخاب کرده بود که ۲ فیلم دیگر «همه میدانند» اصغر فرهادی و «غول پیکر» ساخته مشترک آیتور آرگی و ژان گارانو بودند.
اگر فرهادی با این فیلم به اسکار راه پیدا می کرد سومین فیلم پیاپی یک کارگردان در تاریخ میشد که به اسکار میرفت.
سال پیش اسپانیا «ورانو ۱۹۹۳» را به اسکار معرفی کرده بود.
فیلم کمدی «قهرمانان» پرفروشترین فیلم اسپانیا در یک سال اخیر بوده است و بیش از ۱۸.۶ میلیون یورو فروش کرده و ۳.۲ میلیون نفر به تماشای آن رفتهاند.
«همه میدانند» ساخته اصغر فرهادی کارگردان ایرانی تبار از هفته آینده در اسپانیا اکران میشود.
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