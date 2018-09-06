پمپئو: تمامی کشورها باید خرید نفت از ایران را متوقف کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز آو ایندیا، مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا امروز پنجشنبه در دهلی نو به خبرنگاران اعلام کرد: ما به دنبال اعمال فشار بر هند در موضوع خرید سامانه موشکی اس- ۴۰۰ از روسیه نیستیم.

وزیر خارجه آمریکا ادامه داد: پیش‌بینی می کنیم تمام کشورها واردات نفت از ایران را متوقف کرده و به صفر برسانند؛ در غیر این صورت با تحریم مواجه خواهند شد.

وی در ادامه افزود: کشورهایی نیز هستند که توقف کامل خرید نفت از ایران برای آنها تا مدتی زمان‌بَر است، به همین دلیل معافیت‌ هایی را برای آنها در نظر گرفته، در موارد لزوم برای خریداران نفت ایران برخی استثناءهائی قائل می‌ شویم.

این در حالیست که هند و آمریکا ساعاتی پیش مذاکرات دوجانبه خود در خصوص موضوع خرید نفت ایران توسط دهلی نو را آغاز کردند.

همزمان با آغاز سفر مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا به هند، یک مقام ارشد وزارت خارجه این کشور اعلام کرد که دو کشور هند و آمریکا می خواهند تمامی ابعاد و موارد فنی لازم برای توقف خرید نفت ایران از سوی هند را در جریان مذاکراتی دو جانبه بررسی کنند.

به گفته این مقام وزارت خارجه آمریکا، واشنگتن از تمامی متحدان خود خواسته است تا خرید نفت از ایران به صفر برسانند و بر این اساس، انجام این مذاکرات تنها مختص هند نخواهد بود.

بر این اساس، آمریکا در صدد است تا از چهارم ماه نوامبر سال جاری میلادی (۱۳ آبان ماه) خرید نفت ایران را در دوم بازگشت تحریم‌ های اقتصادی علیه تهران به اجرا درآورد؛ اقدامی به اذعان بسیاری از صاحبنظران موفقیتی را برای واشنگتن با خود به همراه نخواهد داشت.