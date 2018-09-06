آنگلا مرکل: توسعه اقتصادی ترکیه به نفع آلمان نیز است

به گزارش خبرگزاری مهر، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان امروز پنجشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی «RTL/n-tv» که قرار است مشروح آن امشب پخش شود با تاکید بر اینکه توسعه اقتصادی ترکیه به نفع برلین است گفت: اگر اقدامی در جهت تضعیف ترکیه انجام دهیم در تضاد با منافع ملی خود حرکت کرده‌ ایم.

صدر اعظم آلمان در توصیف روابط کشورش با ترکیه ادامه داد: نمی‌توان همواره سیاه یا سفید به این روابط نگاه کرد. ۳ میلیون تُرک‌زبان در آلمان زندگی می‌ کنند و از این نظر پیوند ویژه‌ ای میان دو کشور برقرار است.

این درحالی است که وزیر خارجه آلمان نیز روز گذشته در پیامی توئیتری در آستانه سفر به آنکارا اعلام کرده بود: ترکیه بیش از یک همسایه بزرگ، شریک مهم آلمان نیز هست. اراده قوی جهت بهبود روابط فیمابین داریم. می خواهم با سفر خود به ترکیه در انجام این امر کمک کنم. اینکه برخی از تحولات در زمینه حقوق بشر مایه نگرانی می شود، یک راز نیست.