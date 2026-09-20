نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌ای بیانگر جو ناپایدار در استان است و پدیده غالب طی این دو روز افزایش باد در ساعت‌های بعدازظهر به‌ویژه در جنوب غرب استان و غبارآلودگی و به‌تدریج افزایش ابر پیش‌بینی می‌شود.

وی در ادامه افزود: در پاره‌ای از نقاط به‌ویژه شمال و شمال غرب، احتمال رگبار و رعدوبرق وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی تصریح کرد: از روز سه‌شنبه تا پایان هفته جو پایدار و آسمان در اکثر ساعت‌ها صاف تا قسمتی ابری خواهد بود.

داداشی خاطرنشان کرد: از لحاظ دمایی تا پایان هفته تغییرات محسوسی نخواهیم داشت.

وی در خصوص وضعیت بارندگی و دمایی ۲۴ ساعت گذشته گفت: بیشترین بارندگی از ایستگاه تکله‌قوز از شهرستان راز و جرگلان به میزان ۰.۴ میلیمتر گزارش شده است. خنک‌ترین نقطه استان از ایستگاه فاروج با کمینه دمای ۱۳ و گرم‌ترین نقطه استان از ایستگاه مانه با بیشینه دمای ۳۸ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است و طی همین مدت کمینه دمای بجنورد ۱۸ و بیشینه آن ۳۵ درجه سانتی‌گراد بوده است.