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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۰۶

داداشی: ناپایداری جوی خراسان شمالی را فرا می‌گیرد

داداشی: ناپایداری جوی خراسان شمالی را فرا می‌گیرد

بجنورد- مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی از ناپایداری جوی و غبارآلودگی در استان خبر داد و گفت: احتمال رگبار و رعدوبرق در شمال و شمال غرب استان پیش‌بینی می‌شود.

نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌ای بیانگر جو ناپایدار در استان است و پدیده غالب طی این دو روز افزایش باد در ساعت‌های بعدازظهر به‌ویژه در جنوب غرب استان و غبارآلودگی و به‌تدریج افزایش ابر پیش‌بینی می‌شود.

وی در ادامه افزود: در پاره‌ای از نقاط به‌ویژه شمال و شمال غرب، احتمال رگبار و رعدوبرق وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی تصریح کرد: از روز سه‌شنبه تا پایان هفته جو پایدار و آسمان در اکثر ساعت‌ها صاف تا قسمتی ابری خواهد بود.

داداشی خاطرنشان کرد: از لحاظ دمایی تا پایان هفته تغییرات محسوسی نخواهیم داشت.

وی در خصوص وضعیت بارندگی و دمایی ۲۴ ساعت گذشته گفت: بیشترین بارندگی از ایستگاه تکله‌قوز از شهرستان راز و جرگلان به میزان ۰.۴ میلیمتر گزارش شده است. خنک‌ترین نقطه استان از ایستگاه فاروج با کمینه دمای ۱۳ و گرم‌ترین نقطه استان از ایستگاه مانه با بیشینه دمای ۳۸ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است و طی همین مدت کمینه دمای بجنورد ۱۸ و بیشینه آن ۳۵ درجه سانتی‌گراد بوده است.

کد مطلب 6952419

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