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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۰۴

بهرام ابراهیمی رئیس انجمن بازیگران خانه تئاتر شد

بهرام ابراهیمی رئیس انجمن بازیگران خانه تئاتر شد

نخستین جلسه هیئت‌مدیره دوره جدید انجمن بازیگران خانه تئاتر برگزار و در جریان آن، اعضای هیئت‌رئیسه و مسئولان تعدادی از کارگروه‌های تخصصی این انجمن انتخاب شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی خانه تئاتر، نخستین جلسه هیئت‌مدیره دوره جدید انجمن بازیگران خانه تئاتر با هدف تعیین مسئولیت‌های هیئت‌رئیسه و ساماندهی فعالیت کارگروه‌های تخصصی انجمن برگزار شد.

در این جلسه، بهرام ابراهیمی به‌عنوان رئیس، شهره سلطانی به‌عنوان نایب‌رئیس، گیلدا حمیدی به‌عنوان دبیر و ناصر آویژه به‌عنوان سخنگوی انجمن بازیگران خانه تئاتر انتخاب شدند.

همچنین مسئولیت کارگروه‌های انجمن به شرح زیر تعیین شد:

کارگروه رفاه: شهره سلطانی، کارگروه داوری: ناصر آویژه با همراهی بهرام شاه‌محمدلو و بهرام ابراهیمی، کارگروه اداری: آرش فلاحت‌پیشه و کارگروه روابط‌عمومی و فضای مجازی: مسعود میرطاهری.

همچنین انتخاب خزانه‌دار و مسئولان کارگروه‌های همایش‌ها و آموزش، تحقیق و پژوهش نیز به جلسه آینده هیئت‌مدیره موکول شد.

هیئت‌مدیره دوره جدید انجمن بازیگران خانه تئاتر عنوان کرد که امیدوار است با مشارکت و همراهی اعضای انجمن، در مسیر بهبود شرایط حرفه‌ای و تقویت جایگاه بازیگران تئاتر گام‌های مؤثری بردارد.

کد مطلب 6952399

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