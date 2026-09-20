به گزارش خبرنگار مهر، جعفر پورکبگانی صبح یکشنبه در نشست بررسی وضعیت زیرساخت‌های ارتباطی استان بوشهر با مدیران حوزه ارتباطات، اظهار کرد: تلاش های خوبی در راستای بهبود کیفیت خدمات ارتباطی انجام گرفته است.

وی با اشاره به اهمیت دسترسی پایدار مردم به شبکه‌های ارتباطی افزود: برخی مناطق استان به‌ویژه در مسیرهای جاده‌ای و مناطق روستایی با ضعف پوشش یا نقاط کور ارتباطی مواجه هستند که لازم است این مناطق شناسایی و برای رفع مشکل آنها برنامه‌ریزی شود.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: توسعه زیرساخت‌های ارتباطی علاوه بر تأمین نیازهای روزمره مردم، در حوزه‌هایی مانند خدمات عمومی، آموزش، کسب‌وکارهای اینترنتی، گردشگری، حمل‌ونقل و مدیریت حوادث نیز اهمیت زیادی دارد.

وی خواستار هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی و اپراتورهای ارتباطی برای اجرای پروژه‌های توسعه شبکه شد و گفت: باید با شناسایی دقیق نقاط دارای ضعف پوشش، اولویت‌های توسعه مشخص و روند اجرای پروژه‌های ارتباطی در این مناطق با جدیت دنبال شود.

پورکبگانی همچنین بر ضرورت توجه ویژه به پوشش ارتباطی روستاها و محورهای مواصلاتی استان تأکید کرد و افزود: انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول با انجام بازدیدهای میدانی و بررسی وضعیت موجود، نقاط نیازمند توسعه را احصا و برای رفع آنها اقدامات لازم را انجام دهند.

در این نشست مدیران حوزه ارتباطات استان نیز گزارشی از وضعیت زیرساخت‌های موجود، پروژه‌های توسعه شبکه و چالش‌های پیش‌رو ارائه کردند و مقرر شد بازدیدهای میدانی برای شناسایی نقاط کور ارتباطی و بررسی فضاهای مورد نیاز سایت‌های ارتباطی با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط انجام شود.