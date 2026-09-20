«زخمه» محصول حوزه هنری قزوین دیپلم افتخار جشنواره فیلم ۱۰۰ را گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین اختتامیه پانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم ۱۰۰ عصر جمعه ۲۷ شهریور در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار شد و برگزیدگان بخش‌های مختلف این رویداد سینمایی معرفی شدند.

فیلم کوتاه «زخمه» به کارگردانی سیدمحسن مهاجری، تولید مدرسه فیلم سمیر و با حمایت حوزه هنری استان قزوین، در بخش بین‌الملل «نبرد برای کودکان جهان» حضور داشت و موفق شد نظر هیئت داوران را جلب کند.

این اثر در بخش هوش مصنوعی جشنواره، دیپلم افتخار را به خود اختصاص داد.

پانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم ۱۰۰ با دبیری محدثه پیرهادی برگزار شد و در آیین اختتامیه آن که با اجرای فرزاد حسنی همراه بود، جمعی از مسئولان فرهنگی و چهره‌های سینمایی و هنری کشور حضور داشتند.