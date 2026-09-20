۳۲۰ کیلومتر خط انتقال برای آب طالقان به قزوین؛ پروژه در مسیر اجرا

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- حسن عابدینی: مسئله آب در قزوین دیگر صرفاً یک دغدغه فصلی یا موضوعی مربوط به سال‌های کم‌بارش نیست بلکه کاهش منابع آب و وابستگی به منابع زیرزمینی، در کنار توسعه جمعیتی شهرهایی مانند محمدیه و مهرگان، تأمین آب پایدار را به یکی از مسائل مهم آینده استان تبدیل کرده است.

در چنین شرایطی، طرح انتقال آب از سد طالقان به یکی از مهم‌ترین پروژه‌های زیرساختی قزوین تبدیل شده است؛ طرحی که هدف آن انتقال ۶۰ میلیون مترمکعب آب برای تأمین آب شرب شهرها و روستاهای تحت پوشش است و اجرای آن نیازمند مجموعه‌ای از خطوط انتقال، تصفیه‌خانه و تأسیسات وابسته است.

استاندار قزوین نیز پیش‌تر با اشاره به همین ضرورت، تأمین آب را یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های استان دانسته و انتقال آب طالقان را در صدر برنامه‌های آبی قزوین قرار داده است.

آب طالقان؛ یک ضرورت برای آینده قزوین

محمد نوذری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسئله آب امروز یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های استان قزوین است و در صدر برنامه‌های آبی استان، طرح انتقال آب از سد طالقان قرار دارد.

وی افزود: وابستگی به منابع زیرزمینی در سال‌های گذشته افزایش یافته و با توجه به کاهش منابع آبی، باید به سمت تأمین منابع پایدار حرکت کنیم؛ انتقال آب طالقان یکی از مهم‌ترین اقدامات در این مسیر است.

استاندار قزوین با اشاره به توسعه جمعیتی محمدیه و مهرگان بیان کرد: این مناطق به‌ویژه با رشد جمعیت، نیاز جدی به آب پایدار دارند و به همین دلیل انتقال آب به مهرگان و محمدیه باید با جدیت دنبال شود.

وی ادامه داد: این طرح صرفاً یک پروژه عمرانی نیست، بلکه با آینده جمعیتی و توسعه شهری استان ارتباط مستقیم دارد و نمی‌توان بدون تأمین زیرساخت آب، درباره توسعه این مناطق برنامه‌ریزی کرد.

نوذری با اشاره به روند اجرای طرح گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده، پروژه وارد مرحله اجرایی شده و تلاش می‌کنیم با تأمین منابع مالی و استفاده از ظرفیت‌های مختلف، روند اجرای آن با سرعت بیشتری دنبال شود.

وی تأکید کرد: البته انتقال آب به‌تنهایی مسئله آب استان را حل نمی‌کند و همزمان باید مدیریت مصرف، کاهش هدررفت و حفاظت از منابع موجود نیز مورد توجه قرار گیرد.

استاندار قزوین خاطرنشان کرد: با توجه به محدودیت منابع و کاهش ذخایر آبی، تأمین آب شرب مردم اولویت نخست است و باید سهم استان از منابع آبی به شکل صحیح مدیریت شود.

نوذری گفت: انتقال آب طالقان برای قزوین یک پروژه معمولی نیست؛ این طرح بخشی از پاسخ استان به یک مسئله بلندمدت است و پیگیری برای تکمیل آن همچنان در اولویت مدیریت استان قرار دارد.

۳۲۰ کیلومتر خط انتقال برای رساندن آب طالقان به شهرها و روستاها

در کنار تأکید مدیریت استان بر ضرورت اجرای طرح، ابعاد فنی و مالی پروژه نیز نشان می‌دهد با یک پروژه بزرگ زیرساختی مواجه هستیم؛ پروژه‌ای که بر اساس برآوردهای موجود، برای اجرای کامل آن به حدود ۳۰ همت سرمایه نیاز دارد.

ورود سازمان اوقاف و امور خیریه به این پروژه نیز از مسیر تأمین مالی آن شکل گرفته است؛ بر اساس توافق انجام‌شده، بخشی از سهم دولت از اراضی موقوفه رزجرد در قالب تغییر کاربری و ایجاد شهرک گردشگری، به تأمین منابع مالی طرح انتقال آب اختصاص یافته و به این ترتیب، اوقاف در تأمین اعتبار اجرای این پروژه نقش پیدا کرده است.

حجت‌الاسلام مجیدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت پروژه انتقال آب از سد طالقان اظهار کرد: این پروژه یکی از مهم‌ترین طرح‌های در دست اجرای استان قزوین است که برای انتقال آب شرب به ۱۶ شهر و ۱۹۲ روستا تعریف شده و امروز بخش‌های مختلف آن در حال اجراست.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین ادامه داد: وقتی از انتقال آب صحبت می‌کنیم، شاید در ذهن مخاطب فقط یک خط لوله تصور شود، اما ابعاد این پروژه بسیار گسترده است. برای اجرای آن حدود ۳۲۰ کیلومتر خط انتقال پیش‌بینی شده که از این میزان حدود ۱۲۰ کیلومتر مربوط به مسیر اصلی است و عملیات اجرایی آن آغاز شده است.

مجیدی با بیان اینکه ادامه مسیر با قطرهای متفاوت اجرا خواهد شد، گفت: بخش دیگری از خط انتقال از تاکستان به سمت شهرها و روستاهای استان ادامه پیدا می‌کند و در کنار این خطوط، احداث یک تصفیه‌خانه با ظرفیت سه مترمکعب نیز در دستور کار قرار دارد.

وی درباره هزینه اجرای پروژه نیز گفت: برآورد اولیه این طرح با هزینه امروز فاصله قابل توجهی دارد. در مقطعی که تفاهم‌نامه پروژه در حضور رئیس‌جمهور امضا شد، رقم سرمایه‌گذاری حدود ۱۲.۵ همت بود، اما امروز برای اجرای کامل پروژه به حدود ۳۰ همت سرمایه نیاز داریم.

مدیرکل اوقاف قزوین افزایش شدید قیمت تجهیزات و مصالح را یکی از عوامل افزایش هزینه پروژه دانست و عنوان کرد: برای نمونه، قیمت فولاد در زمان انعقاد قرارداد حدود کیلویی ۴۲ هزار تومان بود و در مقطعی تا حدود ۱۴۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد. در پروژه‌ای که حجم قابل توجهی لوله فولادی و تجهیزات نیاز دارد، طبیعی است که چنین افزایش قیمتی اثر مستقیمی بر هزینه نهایی داشته باشد.

فاز دوم؛ آب‌رسانی به مهرگان و محمدیه

مجیدی با اشاره به روند اجرای قرارداد نخست پروژه بیان کرد: فاز اول پروژه یک قرارداد ۶ کیلومتری داشت که با وجود شرایط جنگی، عملیات آن پیش رفته و امیدواریم تا پایان شهریورماه این فاز به پایان برسد.

وی از آغاز فاز دوم پروژه خبر داد و گفت: قرارداد دوم نیز امروز در حضور اصحاب رسانه امضا می‌شود. این قرارداد مربوط به اجرای حدود ۲۶.۵ کیلومتر از مسیر انتقال آب است که مسیر آن از مهرگان به سمت غرب قزوین و از کبریت به سمت زیاران امتداد پیدا می‌کند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین افزود: برای اجرای این فاز حدود ۵.۸ همت سرمایه پیش‌بینی شده که بخش قابل توجهی از آن مربوط به تأمین مصالح، تجهیزات و دستمزدهای اجرای پروژه است.

تصفیه‌خانه؛ حلقه مهم دیگر پروژه

مجیدی درباره احداث تصفیه‌خانه این طرح نیز گفت: امروز جلسه‌ای با شرکت مشاور پروژه برگزار شد و بر اساس مطالعات انجام‌شده، هزینه ساخت تصفیه‌خانه حدود ۴.۵ همت برآورد شده است.

وی ادامه داد: امیدواریم طی دو تا سه هفته آینده قرارداد احداث تصفیه‌خانه نیز با قرارگاه خاتم‌الانبیا به امضا برسد و عملیات اجرایی آن وارد مرحله جدیدی شود.

مدیرکل اوقاف قزوین با اشاره به مجموع قراردادهای در حال اجرا و قراردادهایی که به‌زودی منعقد می‌شوند، خاطرنشان کرد: با اجرای فاز دوم خط انتقال و قرارداد ساخت تصفیه‌خانه، حدود ۱۱.۳ همت از مجموع پروژه وارد مرحله قرارداد و اجرا خواهد شد.

مجیدی در پایان تأکید کرد: این پروژه امروز دیگر صرفاً یک طرح روی کاغذ نیست؛ بخش‌هایی از خط انتقال در حال اجراست، قراردادهای جدید در حال انعقاد است و تلاش مجموعه این است که با تأمین منابع مالی، پروژه را با سرعت بیشتری پیش ببریم تا آب سد طالقان در نهایت به شهرها و روستاهای هدف در استان قزوین برسد.

مهرگان؛ نخستین مقصد فاز جدید انتقال آب

در میان شهرهای هدف طرح، مهرگان و محمدیه به دلیل رشد جمعیت و توسعه ساخت‌وساز، جایگاه ویژه‌ای دارند. نماینده مجری طرح آبرسانی از سد طالقان نیز فاز دوم پروژه را به‌طور مشخص به این دو شهر اختصاص داده و پیشرفت این بخش را تشریح کرده است.

حمید نوروزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح انتقال آب از سد طالقان با هدف انتقال ۶۰ میلیون مترمکعب آب برای تأمین آب شرب ۱۶ شهر و ۱۹۲ روستای استان قزوین در دستور کار شرکت آب منطقه‌ای استان قرار دارد.

وی افزود: این طرح شامل احداث یک تصفیه‌خانه با ظرفیت سه مترمکعب بر ثانیه و اجرای خطوط انتقال اصلی و فرعی است که خط انتقال اصلی آن از زیاران تا تاکستان حدود ۱۲۰ کیلومتر طول دارد و برای شهرها و روستاهای تحت پوشش نیز حدود ۲۰۰ کیلومتر خط انتقال فرعی طراحی شده است.

پیشرفت ۳۶ درصدی آبرسانی به محمدیه و مهرگان

نماینده مجری طرح آبرسانی از سد طالقان ادامه داد: این طرح در چند فاز اجرا می‌شود که فاز نخست آن مربوط به آبرسانی به آبیک بوده و در سال‌های گذشته اجرا شده است.

نوروزی گفت: در این بخش حدود ۱۸ کیلومتر خط انتقال اجرا شده و اکنون در حال بهره‌برداری است.

وی با اشاره به فاز دوم طرح بیان کرد: فاز دوم به آبرسانی شهرهای محمدیه و مهرگان اختصاص دارد و با توجه به توسعه مهرگان، مسکن ملی و مسکن مهر، تأمین آب این شهر یکی از چالش‌های مهم استان محسوب می‌شود.

وی افزود: برای این بخش ۳۵ کیلومتر خط انتقال با لوله‌های ۱۴۰۰ و ۱۶۰۰ میلی‌متری در نظر گرفته شده که اکنون حدود ۳۶ درصد پیشرفت دارد.

نوروزی ادامه داد: تاکنون حدود ۱۵ کیلومتر از لوله‌های مورد نیاز این بخش تهیه شده و بخشی از عملیات اجرایی نیز انجام شده است.

هزینه ۵.۸ همتی برای آبرسانی به مهرگان

نماینده مجری طرح آبرسانی از سد طالقان با اشاره به ورود سازمان اوقاف و امور خیریه به تأمین مالی این طرح گفت: در سال گذشته با همت مسئولان استان و با حمایت های معاون اول ریاست مجترم جمهور اتفاق مثبتی در زمینه تأمین مالی پروژه رقم خورد و با اختصاص سهم دولت از اراضی موقوفه رزجرد با یک مدل مالی منحصر به فرد و برای اولین بار در کشور، اجرای طرح وارد مرحله ی جدیدی شده و اجرای آن در یک بازه زمانی سه ساله برنامه ریزی گردیده است.

وی اضافه کرد: در گام نخست، آبرسانی به مهرگان در دستور کار قرار گرفته که کل اعتبار مورد نیاز برای اجرای این بخش حدود ۵.۸ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

نوروزی تصریح کرد: تاکنون یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از این اعتبار تأمین شده و برای اجرای کامل آبرسانی به مهرگان حدود ۴.۶ هزار میلیارد تومان دیگر مورد نیاز است که مطابق برنامه ریزی انجام شده مقرر است، ۳.۱ هزار میلیارد تومان آن توسط اوقاف و ۱.۵ هزار میلیارد آن توسط دولت تامین شود.

برنامه سه‌ساله برای رسیدن آب طالقان به شهرهای هدف

وی با بیان اینکه آبرسانی به تاکستان و دیگر شهرهای تحت پوشش نیز در دستور کار قرار دارد، گفت: در صورت تأمین کافی و به‌موقع اعتبار، برنامه‌ریزی شده است که سال آینده آب به مهرگان برسد، سال بعد آبرسانی به قزوین انجام شود و در سال سوم نیز تأمین آب تاکستان در برنامه قرار گیرد.

نوروزی افزود: برای اجرای کامل طرح، شامل احداث تصفیه‌خانه و اجرای خطوط انتقال مورد نیاز برای تأمین آب شهرها و روستاهای تحت پوشش، حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

وی تأکید کرد: تحقق این برنامه سه‌ساله به تأمین کافی و به‌موقع منابع مالی پروژه وابسته است.

خرداد ۱۴۰۶؛ موعد هدف‌گذاری‌شده برای محمدیه و مهرگان

در همین حال، شرکت آب منطقه‌ای قزوین زمان‌بندی مشخص‌تری برای تکمیل فاز مربوط به محمدیه و مهرگان اعلام کرده است.

حسن نصیری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح آبرسانی از سد طالقان به شهرها و روستاهای استان قزوین به عنوان بزرگترین و مهم ترین طرح‌ عمرانی استان از سال ۱۳۹۶ آغاز شده و از پیشرفت فیزیکی ۱۶.۶ درصد برخوردار است.

وی افزود: فاز نخست این طرح شامل آبرسانی به آبیک شامل ۱۷/۵ کیلومتر لوله گذاری به اقطار ۱۶۰۰، ۱۴۰۰ و ۵۰۰ میلی متر اجرا و از مرداد ماده ۱۴۰۱ در مدار بهره برداری قرار دارد و فاز دوم اجرایی این طرح به آبرسانی به شهرهای محمدیه و مهرگان اختصاص دارد که مشتمل بر ۳۵ کیلومتر لوله گذاری به اقطار ۱۶۰۰ و ۱۴۰۰ میلی متر از جنس چدن داکتیل و فولادی می باشد و در حال حاضر از پیشرفت فیزیکی بالغ بر ۳۵.۵ درصد برخوردار است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قزوین با بیان اینکه بر اساس آخرین برنامه زمان‌بندی، پایان خردادماه ۱۴۰۶ برای تکمیل این بخش هدف‌گذاری شده است، تامین و تزریق اعتبار مورد نیاز به منظور حفظ روند مناسب عملیات اجرایی و تحقق هدف گذاری صورت گرفته را بسیار مهم دانست.

وی اضافه کرد: از مجموع ۳۵ کیلومتر لوله مورد نیاز این پروژه تاکنون ۱۵.۵ کیلومتر به کارگاه حمل شده است و ۱۱ کیلومتر نیز لوله گذاری در پروژه صورت گرفته است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قزوین درباره تأمین اعتبار این بخش نیز گفت: مقدار اعتبار مورد نیاز آبرسانی به محمدیه و مهرگان بالغ بر ۵۸۰۰ میلیارد تومان می باشد و تأمین مالی آن از محل اعتبارات عمومی دولت و سرمایه گذاری از محل تغییر کاربری اراضی شهرک گردشگری زرجرد سازمان اوقاف و امور خیریه انجام می‌شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا پروژه بر اساس زمان‌بندی موجود به موقع تکمیل خواهد شد، گفت: مطابق آخرین برنامه زمان‌بندی تهیه شده، پایان خردادماه ۱۴۰۶ به عنوان زمان تکمیل آبرسانی به محمدیه و مهرگان هدف‌گذاری شده است و در صورت تأمین اعتبار مورد نیاز و تداوم روند تزریق اعتبارات، تلاش می‌شود پروژه مطابق برنامه به پایان برسد.

آب طالقان؛ از یک پروژه عمرانی تا زیرساخت آینده استان

آنچه از مجموعه اظهارات مسئولان استان به دست می‌آید این است که انتقال آب طالقان برای قزوین صرفاً احداث یک خط لوله نیست؛ پروژه‌ای چندلایه با صدها کیلومتر خط انتقال، یک تصفیه‌خانه، تأسیسات وابسته و سرمایه‌گذاری سنگین است که قرار است بخشی از نیاز آب شرب شهرها و روستاهای استان را پاسخ دهد.

در این میان، محمدیه و مهرگان به دلیل رشد جمعیت و توسعه سکونتگاهی، نخستین مقصد فاز جدید پروژه هستند و بر اساس آخرین برنامه اعلام‌شده، پایان خرداد ۱۴۰۶ برای تکمیل آبرسانی به این دو شهر هدف‌گذاری شده است.

پس از آن، طبق برنامه اعلام‌شده از سوی نماینده مجری طرح، قزوین و سپس تاکستان در مسیر بهره‌مندی از آب انتقالی قرار خواهند گرفت؛ البته تحقق این زمان‌بندی‌ها به یک عامل تعیین‌کننده گره خورده است: تأمین به‌موقع اعتبار.

به این ترتیب، پروژه‌ای که سال‌ها از آن به عنوان یکی از طرح‌های مهم آبی استان یاد شده، اکنون در مرحله‌ای قرار دارد که میزان پیشرفت فیزیکی، قراردادهای جدید، تأمین مالی و استمرار تزریق اعتبار، تعیین‌کننده سرعت رسیدن آب طالقان به مقصد خواهد بود.

در نهایت، اهمیت پروژه زمانی بیشتر آشکار می‌شود که بدانیم آب پایدار، پیش‌نیاز توسعه جمعیتی و شهری قزوین، محمدیه و مهرگان است و هر تأخیر در تکمیل زیرساخت آن، می‌تواند برنامه‌ریزی برای آینده این مناطق را نیز تحت تأثیر قرار دهد.