  1. سیاست
  2. مجلس
۱۵ شهریور ۱۳۹۷، ۱۸:۴۸

با حضور روسای مجالس ایران و روسیه؛

نشست کمیسیون پارلمانی مشترک ایران و روسیه برگزار شد

نشست کمیسیون پارلمانی مشترک ایران و روسیه برگزار شد

نشست کمیسیون همکاری مجلس شورای اسلامی ایران و دومای روسیه در ولگوگراد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، نشست کمیسیون همکاری مجلس شورای اسلامی ایران و دومای روسیه با حضور روسای مجالس دو کشور در محل استانداری شهر ولگوگراد برگزار شد.

در این نشست هیات پارلمانی جمهوری اسلامی ایران به ریاست  لاریجانی و با حضور مهدی سنایی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه، امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، رمضانعلی سبحانی‌فر رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و روسیه، محمد مهدی برومندی، شهاب الدین بیمقدار، اسماعیلی، حسین امیرعبداللهیان، سید ناصر موسوی لارگانی و کارن خانلری نماینده ارامنه در مجلس و همچنین برخی از معاونان وزارتخانه ها در حوزه های اقتصادی، تجاری، مالی، حمل و نقل، صنایع، انرژی و بخش خصوصی برگزار شد. در این مذاکرات معاونان وزرای خارجه دو کشور و کمیسیون های پارلمانی مربوطه نیز حضور دارند.

همچنین در این نشست سطح همکاری های دو کشور از جمله روابط بانکی، اقتصادی،کشاورزی،حمل و نقل  وحوزه ریلی مورد بررسی قرار گرفت.

کد مطلب 4396075

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها