نشست کمیسیون پارلمانی مشترک ایران و روسیه برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، نشست کمیسیون همکاری مجلس شورای اسلامی ایران و دومای روسیه با حضور روسای مجالس دو کشور در محل استانداری شهر ولگوگراد برگزار شد.

در این نشست هیات پارلمانی جمهوری اسلامی ایران به ریاست لاریجانی و با حضور مهدی سنایی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه، امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، رمضانعلی سبحانی‌فر رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و روسیه، محمد مهدی برومندی، شهاب الدین بیمقدار، اسماعیلی، حسین امیرعبداللهیان، سید ناصر موسوی لارگانی و کارن خانلری نماینده ارامنه در مجلس و همچنین برخی از معاونان وزارتخانه ها در حوزه های اقتصادی، تجاری، مالی، حمل و نقل، صنایع، انرژی و بخش خصوصی برگزار شد. در این مذاکرات معاونان وزرای خارجه دو کشور و کمیسیون های پارلمانی مربوطه نیز حضور دارند.

همچنین در این نشست سطح همکاری های دو کشور از جمله روابط بانکی، اقتصادی،کشاورزی،حمل و نقل وحوزه ریلی مورد بررسی قرار گرفت.