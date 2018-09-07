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۱۶ شهریور ۱۳۹۷، ۱۰:۱۴

خروج ۶۰ هزار زائر ایرانی از مکه 

خروج ۶۰ هزار زائر ایرانی از مکه 

بیش از هفتاد درصد از زائران ایرانی از مکه مکرمه خارج شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تا پایان امروز نزدیک به ۶۰ هزار (۷۱درصد) زائر ایرانی از مکه مکرمه خارج می شوند و کمتر از ۲۴ هزار زائر ایرانی در این شهر باقی  می مانند.

بر اساس اطلاعیه ستاد مکه مکرمه، تعداد زائران ایرانی که تا امشب از مکه به جده منتقل می شوند به بیش از ۱۸۵۰۰ نفر می رسد که این تعداد با پروازهای دو شرکت ایران ایر و سعودی به کشور بازگردانده می شوند.

بر اساس این گزارش، تاکنون بیش از ۳۲۶۰۰ زائر، ازمکه به شهر پیامبر منتقل شده اند و نزدیک به ۸۵۰۰ زائر خروجی ترانزیت نیز از طریق فرودگاه مدینه به ایستگاههای پروازی در ایران انتقال یافتند.

پرواز حجاج کشورمان از طریق فرودگاه جده به ایران از چهارم شهریور و همچنین پرواز خروج زائران ازمدینه به کشورمان ازپنجم شهریورآغاز شده است.

به طورمیانگین روزانه بین ۴ تا ۵ هزار نفر از جمعیت موجود درمکه کم می شود و شهر مکه ۲۱ شهریور از زائران ایرانی خالی خواهد شد.  

امسال بیش از ۸۶ هزار نفر از زائران کشورمان از ۱۹ ایستگاه پروازی عازم سرزمین وحی شدند.

کد مطلب 4396219

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