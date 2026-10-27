سرنگونی پهپاد بر فراز منطقه سبز بغداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واع، واحد اطلاع رسانی امنیتی عراق امروز سه شنبه از سرنگونی یک پهپاد بر فراز منطقه سبز بغداد خبر داد.

سازمان اطلاع رسانی امنیتی عراق اعلام کرد که صداهای شنیده شده در بغداد ناشی از مقابله با یک فروند پهپاد در اطراف منطقه الخضراء(منطقه سبز بغداد) بوده است.

این سازمان بیان کرد که این پهپاد نامشخص بوده و با آن مقابله شده است.

از سوی الحدث به نقل از یک منبع امنیتی مدعی شد که این پهپاد با پدافندهای سفارت آمریکا در بغداد سرنگون شده است.

پیش از این رسانه ها از شنیده شدن صدای انفجارهایی در بغداد خبر داده بودند.