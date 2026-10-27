کمک ۱.۱ میلیارد تومانی طلافروشان رودان به پروژه MRI

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محسنی بعد از ظهر سه شنبه در نشست با صنف طلافروشان شهرستان، اظهار کرد: صنف طلافروشان شهرستان با اختصاص یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان از پروژه ساخت و تجهیز ساختمان MRI بیمارستان امام علی (ع) حمایت کرده است.

وی با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های درمانی شهرستان، افزود: هدف از اجرای این پروژه فراهم‌کردن امکانات تشخیصی و درمانی در داخل شهرستان و کاهش نیاز شهروندان به سفرهای طولانی به مرکز استان و استان‌های همجوار است.

فرماندار رودان با تأکید بر نقش مشارکت‌های مردمی و صنوف در پیشبرد پروژه‌های عام‌المنفعه از سایر اصناف و اقشار جامعه خواست با مشارکت در این طرح زمینه تسریع در تکمیل پروژه و ارتقای خدمات درمانی به مردم را فراهم کنند.

محسنی اعتبار کل پروژه ساخت ساختمان MRI بیمارستان امام علی (ع) رودان را ۱۱ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: تداوم حمایت‌های مردمی و مشارکت صنوف می‌تواند به پیشرفت سریع‌تر این پروژه و توسعه خدمات درمانی شهرستان کمک کند.