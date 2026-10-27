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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۵۰

سند ملی بهبود کیفیت آب آشامیدنی برای دوره ۵ ساله تصویب شد

سند ملی بهبود کیفیت آب آشامیدنی برای دوره ۵ ساله تصویب شد

سخنگوی صنعت آب از تصویب سند ملی بهبود کیفیت آب آشامیدنی برای سال‌های ۱۴۰۵ تا ۱۴۱۰ با هدف ارتقای استانداردها و کاهش بیماری‌های منتسب به آب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب کشور، از تصویب سند راهبرد ملی بهبود کیفیت آب آشامیدنی در بیست‌ویکمین جلسه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور با حضور رئیس‌جمهور خبر داد.

وی اظهار کرد: این سند پس از بازنگری نسخه سال ۱۳۹۰ و با در نظر گرفتن چالش‌های جدید اقلیمی و جمعیتی، در پی برگزاری جلسات متعدد با حضور نمایندگان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط تدوین و تصویب شده است.

بزرگ‌زاده با اشاره به اینکه این سند برای یک دوره پنج‌ساله از سال ۱۴۰۵ تا ۱۴۱۰ تدوین شده است، افزود: این برنامه چارچوب همکاری‌های بین‌بخشی در سطح ملی را برای بهبود کیفیت آب آشامیدنی تعیین می‌کند.

سخنگوی صنعت آب کشور، تأمین آب آشامیدنی سالم، پایدار و قابل دسترس برای همه افراد جامعه با حفظ کرامت انسانی را چشم‌انداز این سند عنوان کرد و گفت: کاهش بار بیماری‌های منتسب به آب آشامیدنی و حفظ و ارتقای کیفیت آب بر اساس استانداردهای ملی، هدف کلی این برنامه است.

وی با بیان اینکه سند راهبردی جدید شامل پنج هدف اختصاصی، ۱۲ راهبرد کلیدی و ۵۶ اقدام ملی است، به تشریح محورهای آن پرداخت و افزود: بهبود کیفیت منابع آب، پیشگیری از آلودگی منابع آب آشامیدنی و حفاظت از منابع و تأسیسات آبرسانی در برابر آلودگی‌های عمدی، خرابکاری و بیوتروریسم از اولویت‌های این سند به شمار می‌رود.

بزرگ‌زاده توسعه فناوری‌های مناسب تصفیه آب، ارتقای استانداردهای کیفیت آب بر مبنای مدیریت خطرپذیری و پیشگیری از مخاطرات بهداشتی مرتبط با سامانه‌های تأمین آب را از دیگر محورهای این برنامه برشمرد.

وی ادامه داد: تضمین دسترسی همگانی و عادلانه به آب آشامیدنی سالم، توسعه برنامه ایمنی آب، صیانت از کیفیت آب‌های بسته‌بندی‌شده، ساماندهی تأمین آب در شرایط اضطراری و ایجاد نظام جامع اطلاعات کیفیت آب از جمله اقدامات پیش‌بینی‌شده در این سند است.

سخنگوی صنعت آب کشور، تقویت مشارکت و آگاهی عمومی در زمینه بهبود کیفیت آب و افزایش سازگاری جوامع شهری و روستایی با آثار تغییر اقلیم بر منابع آب آشامیدنی را از دیگر اهداف این سند عنوان کرد.

بزرگ‌زاده در پایان تأکید کرد: اجرای این سند راهبردی گامی در جهت تأمین پایدار آب سالم و کاهش بیماری‌های منتقل‌شده از طریق آب آشامیدنی در کشور خواهد بود.

کد مطلب 6991722
علی فروزانفر

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