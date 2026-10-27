به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز ۵ آبان ۱۴۰۵ رضا محمدنژاد بیدخت، مدیرعامل شرکت مترو تهران، احسان دباغ، مجری پروژه خط ۱۰ و پروژه پایانه آزادگان مترو تهران، رضا قاسمی رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل ریلی شهرداری اسلامشهر و حسین نصر آزادانی مجری خط ۱۱ مترو تهران از پروژه خط ۱۱ مترو تهران بازدید کردند.

حسین نصر آزادانی، مجری خط ۱۱ متروی تهران، با اشاره به آغاز عملیات اجرایی نخستین ایستگاه این خط اظهار کرد: موقعیتی که اکنون در آن حضور داریم، نخستین ایستگاه خط ۱۱ متروی تهران است که در مجاورت بیمارستان کودکان حکیم قرار دارد و عملیات اجرایی آن آغاز شده است.

وی افزود: برای آنکه امکان بهره‌برداری از این خط در زمان کوتاه‌تری فراهم شود، قطعه میانی خط را به‌عنوان اولویت اجرایی در نظر گرفته‌ایم. این تصمیم با هدف استفاده از خط گرم موجود و فراهم‌کردن امکان انتقال قطارها از طریق شبکه فعال مترو اتخاذ شده است.

نصر آزادانی با بیان اینکه خط ۱۱ متروی تهران در مجموع ۳۳.۵ کیلومتر طول دارد، تصریح کرد: این خط به سه بخش با اولویت‌های اجرایی متفاوت تقسیم شده است. قطعه میانی، محدوده‌ای است که اکنون عملیات اجرایی آن را دنبال می‌کنیم و ایستگاه بیمارستان کودکان حکیم نیز در همین بخش قرار دارد.

وی ادامه داد: در این محدوده، دو کارگاه در نظر گرفته شده است که یکی از آن‌ها به لینک ارتباطی با خط ۳ مترو اختصاص دارد. هدف از ایجاد این ارتباط، فراهم‌کردن امکان ورود قطارها از خط فعال مترو به خط ۱۱ و تسهیل شرایط بهره‌برداری از این خط است.

مجری خط ۱۱ متروی تهران با اشاره به وضعیت اجرای ایستگاه بیمارستان کودکان حکیم گفت: طراحی‌های این ایستگاه انجام شده و پیمانکار خط ۱۱ نیز عملیات اجرایی آن را آغاز کرده است.

وی خاطرنشان کرد: برآورد ما این است که بتوانیم این ایستگاه را در بازه زمانی حدود سه سال و نیم به اتمام برسانیم. همچنین، برنامه‌ریزی شده است که در یک بازه زمانی حدود چهار ساله، فاز نخست بهره‌برداری از خط ۱۱ به مرحله استفاده شهروندان برسد.

خط ۱۱ مترو؛ کمربند جنوبی تهران برای مدیریت ترافیک ورودی پایتخت

نصر آزادانی با تشریح ویژگی‌های خط ۱۱ متروی تهران اظهار کرد: این خط در مقایسه با سایر خطوط مترو، سه ویژگی مهم دارد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، پوشش کمربند جنوبی شهر تهران است؛ محدوده‌ای که ورودی‌های پرتردد شهر از نظر ترافیکی در آن قرار دارند.

وی افزود: خط ۱۱ می‌تواند در جابه‌جایی مسافرانی که از طریق شبکه راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران از سمت شمال‌غرب، جنوب، شرق و شمال‌شرق وارد تهران می‌شوند، نقش مؤثری ایفا کند.

مجری خط ۱۱ متروی تهران ادامه داد: در ایستگاه جوانمرد قصاب، امکان تبادل مسافر با خط یک مترو و شبکه راه‌آهن وجود دارد. همچنین، ایستگاه نیک‌پسندی و ایستگاه آزادگان از جمله نقاطی هستند که ارتباط و تبادل مسافر با خطوط مترو و شبکه راه‌آهن در آن‌ها مورد توجه قرار گرفته است.

وی با اشاره به نقش این خط در سامان‌دهی ترافیک ورودی تهران تصریح کرد: یکی دیگر از ویژگی‌های مهم خط ۱۱ این است که محورهای ترافیکی ورودی شهر تهران از مسیرهای کرج، ساوه، شهریار، قم، ورامین و فیروزکوه را پوشش می‌دهد.

نصر آزادانی گفت: با ایجاد ارتباط‌های لازم میان این محورهای ورودی و شبکه حمل‌ونقل ریلی، می‌توان ترافیک ورودی به شهر تهران را مدیریت و کنترل کرد و مانع از آن شد که تمام خودروهای ورودی از شهرهای اقماری ناچار به ورود به محدوده‌های مرکزی تهران باشند.

وی تأکید کرد: خط ۱۱ از این منظر ظرفیت مهمی برای کمک به کاهش مشکلات ترافیکی پایتخت دارد و می‌تواند با فراهم‌کردن امکان جابه‌جایی مسافران از طریق مترو، بخشی از فشار ترافیکی ناشی از ورود خودروها به شهر را کاهش دهد.

اتصال خط ۱۱ به خط ۹ و تشکیل حلقه بیرونی متروی تهران

مجری خط ۱۱ متروی تهران در ادامه، یکی دیگر از ویژگی‌های این پروژه را ارتباط آن با خط ۹ مترو دانست و اظهار کرد: ویژگی مهم دیگر خط ۱۱ این است که به همراه خط ۹، حلقه بیرونی شهر تهران را تشکیل می‌دهد.

وی افزود: خط ۱۱ و خط ۹ در ایستگاه‌هایی از جمله چیتگر و سرای تقی‌آباد، به‌صورت ایستگاه مشترک با یکدیگر ارتباط خواهند داشت. این ارتباط می‌تواند امکان توزیع مناسب‌تر مسافران در شبکه مترو را فراهم کند و به بهبود عملکرد شبکه حمل‌ونقل ریلی تهران کمک کند.

نصر آزادانی ادامه داد: ایجاد این حلقه بیرونی، علاوه بر بهبود ارتباط میان خطوط مختلف، می‌تواند امکان جابه‌جایی مسافران میان بخش‌های مختلف شهر را بدون نیاز به عبور از محدوده‌های مرکزی تهران فراهم کند.

وی با اشاره به پوشش مناطق کمتر برخوردار از حمل‌ونقل عمومی انبوه‌بر خاطرنشان کرد: خط ۱۱ همچنین مناطق کم‌برخوردار و فاقد دسترسی مناسب به سامانه حمل‌ونقل انبوه‌بر را پوشش می‌دهد و مناطق ۱۶ تا ۲۲ شهرداری تهران از جمله محدوده‌هایی هستند که از اجرای این خط بهره‌مند خواهند شد.

تقسیم خط ۱۱ به سه قطعه اجرایی؛ اولویت با بخش میانی به طول ۱۲ کیلومتر

نصر آزادانی با تشریح جزئیات تقسیم‌بندی اجرایی خط ۱۱ مترو گفت: طول کل این خط ۳۳.۵ کیلومتر است و برای اجرای آن، سه قطعه اجرایی تعریف شده که هر کدام طول و شرایط اجرایی خاص خود را دارند.

وی افزود: قطعه میانی به طول ۱۲ کیلومتر، اولویت نخست اجرای پروژه است. این بخش به دلیل امکان بهره‌برداری سریع‌تر و قابلیت استفاده از ارتباط با شبکه فعال مترو، در اولویت برنامه اجرایی قرار گرفته است.

مجری خط ۱۱ متروی تهران ادامه داد: قطعه دوم، بخش غربی خط است که از محدوده چیتگر تا ایستگاه میدان ایثار امتداد دارد و طول آن حدود ۱۱.۵ کیلومتر است.

وی تصریح کرد: قطعه شرقی خط نیز حدود ۱۰ کیلومتر طول دارد و قرار است عملیات حفاری و اجرای آن به‌صورت مکانیزه و با استفاده از دستگاه حفاری تونل یا TBM انجام شود.

نصر آزادانی با اشاره به پیش‌بینی زیرساخت‌های مورد نیاز برای نگهداری قطارها اظهار کرد: دپو و پارکینگ خط ۱۱ در محدوده سه‌راه تقی‌آباد و در انتهای خط پیش‌بینی شده است. این مجموعه برای استقرار قطارها و انجام عملیات مورد نیاز در حوزه نگهداری و تعمیرات ناوگان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

وی افزود: پیش‌بینی شده است که در این مجموعه، در سطح پنجم، امکان انجام تعمیرات قطارها فراهم باشد تا زیرساخت‌های لازم برای پشتیبانی از بهره‌برداری خط نیز در کنار احداث مسیر و ایستگاه‌ها ایجاد شود.

فاز نخست بهره‌برداری از خط ۱۱؛ مسیر ۱۲ کیلومتری با هشت دستگاه قطار

مجری خط ۱۱ متروی تهران با اشاره به برنامه بهره‌برداری مرحله‌ای از این خط اظهار کرد: فاز نخست بهره‌برداری برای مسیر میدان میوه و تره‌بار تا ایستگاه میدان ایثار در نظر گرفته شده است. این بخش حدود ۱۲ کیلومتر طول دارد و برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری از آن با هشت دستگاه قطار انجام شده است.

وی افزود: اولویت‌بندی قطعات اجرایی با هدف فراهم‌کردن امکان بهره‌برداری از بخش‌هایی از خط پیش از تکمیل کل مسیر انجام شده است تا شهروندان بتوانند زودتر از خدمات این خط استفاده کنند.

نصر آزادانی ادامه داد: انتخاب قطعه میانی به‌عنوان اولویت اجرایی نیز در همین چارچوب صورت گرفته است؛ زیرا امکان برقراری ارتباط با خط فعال مترو و انتقال قطارها از طریق شبکه موجود می‌تواند در تسریع روند آماده‌سازی برای بهره‌برداری مؤثر باشد.

وی تأکید کرد: اجرای مرحله‌ای پروژه به این معناست که تلاش می‌شود بخش‌هایی از خط که زودتر به شرایط لازم می‌رسند، در اولویت بهره‌برداری قرار گیرند و برای استفاده شهروندان آماده شوند.

مذاکرات برای خرید دستگاه TBM خط ۱۱ آغاز شد

نصر آزادانی در بخش دیگری از اظهارات خود، به وضعیت تأمین تجهیزات حفاری مکانیزه قطعه شرقی خط ۱۱ اشاره کرد و گفت: قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا، به‌عنوان پیمانکار خط ۱۱، پیگیری‌های مربوط به سفارش دستگاه حفاری مکانیزه را آغاز کرده است.

وی افزود: پیمانکار پروژه مذاکرات خود را با یک شرکت چینی برای خرید دستگاه TBM انجام داده و این مذاکرات و پیگیری‌ها همچنان ادامه دارد.

وی ادامه داد: تأمین دستگاه TBM یکی از مراحل مهم اجرای قطعه شرقی است و آغاز حفاری مکانیزه به پیشرفت فرایند خرید و تأمین تجهیزات مورد نیاز وابسته خواهد بود.