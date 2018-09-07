جشنواره فیلم تورنتو دیشب شروع شد/ نمایش مستند مایکل مور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سنتینل، نخستین اکران درام اسکاتلندی نتفلیکس با عنوان «پادشاه یاغی» و مستند جدید مایکل مور درباره دوران ترامپ، فیلم‌هایی بودند که آغازگر چهل و سومین دوره جشنواره فیلم تورنتو شدند.

این جشنواره که از دیشب (پنجشنبه ۶ سپتامبر) شروع به کار کرد، به مدت ۱۰ روز ادامه خواهد داشت و از آغازگران رقابت‌های سینمایی در آمریکای شمالی محسوب می‌شود.

بازیگران «پادشاه یاغی» شامل کریس پاین و آرون تیلور جانسون و دیوید مکنزی کارگردان فیلم، دیشب روی فرش قرمز این فیلم رفتند تا این فیلم اکشن را که در قرن چهاردهم می‌گذرد معرفی کنند.

مایکل مور فعال و مستندساز نیز برای معرفی فیلم «Fahrenheit 11/9» (فیلم قبلی او Fahrenheit 9/11 بود) در تورنتو حضور یافت. این فیلم درباره دلایل انتخاب ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ است.

امسال ۲۵۴ فیلم بلند و ۸۸ فیلم کوتاه در جشنواره تورنتو به نمایش درمی‌آید.

رابرت ردفورد ۸۲ ساله از جمله ستارگانی است که برای معرفی فیلمش به این دوره جشنواره تورنتنو می‌آید.

اصغر فرهادی با بازیگران فیلم «همه می‌دانند» نیز برای نمایش فیلمش راهی تورنتو می‌شود.

به جز «همه می‌دانند» فرهادی، «سه رخ» جعفر پناهی، فیلم کوتاه «تاریکی» ساخته سعید جعفریان، «روزهای نارنجی» ساخته آرش لاهوتی، «مرز» ساخته علی عباسی محصول دانمارک و سوئد، «باشگاه افعی» ساخته مریم کشاورز محصول آمریکا و«ترقه» ساخته جاسمین مظفری محصول کانادا نیز در این دوره به نمایش درمی‌آیند.