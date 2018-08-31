اصغر فرهادی و بازیگرانش در میان مهمانان جشنواره تورنتو جای گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیت، در حالی که فیلم «همه می‌دانند» ساخته اصغر فرهادی از جمله فیلم‌های حاضر در چهل و سومین دوره جشنواره فیلم تورنتو است، دست اندرکاران این جشنواره یک هفته مانده به شروع این رویداد سینمایی فهرست مهمانان خود را اعلام کردند.

جشنواره فیلم تورنتو اعلام کرد امسال ۷۷۳ مهمان خواهد داشت که از هفته آینده در این جشنواره دیده خواهند شد.

شماری از فیلمسازان، بازیگران و هنرمندان مشهور جهان در این فهرست جای دارند.

اسامی اصغر فرهادی با پنه‌لوپه کروز و خاویر باردم بازیگران فیلم جدیدش نیز در این فهرست دیده می‌شود.

علی عباسی سازنده فیلم «مرز»، مریم کشاورز سازنده «باشگاه افعی»، سعید جعفریان سازنده «تاریکی» و جاسمین مظفری سازنده «ترقه» نیز در این رویداد حضور دارند.

دومینیک وست، بن مندلسون، جما آرترون، کلر دنی، جیانگ ون، آبیشک باچان، لیدی گاگا، و رایان گاسلینگ از دیگر حاضران در این رویداد سینمایی هستند.

ماهرشالا علی، اولیویه آسایاس، ژاک اودریار، آلک بالدوین، کیت بکینسل، دمین شازل، چن کایگه، بردلی کوپر، آلفونسو کوارون، وایولا دیویس، پل گرینگراس، جیک و مگی جیلنهال، ایزابل هوپر، هیو جکمن، نیکول کیدمن، کایرا نایتلی، نادین لبکی، مایک لی، سباستین للیو، مایکل مور، ویگو مورتنسن و رابرت ردفورد از دیگر حاضران در این رویداد سینمایی خواهند بود.

در چهل و سومین جشنواره فیلم تورنتو فیلم سینمایی «همه می‌دانند» ساخته اصغر فرهادی محصول اسپانیا/فرانسه/ایتالیا، «٣ رخ» ساخته جعفر پناهی، فیلم کوتاه «تاریکی» ساخته سعید جعفریان، «مرز» ساخته علی عباسی محصول دانمارک و سوئد، «باشگاه افعی» ساخته مریم کشاورز محصول آمریکا، «روزهای نارنجی» ساخته آرش لاهوتی و «ترقه» ساخته جاسمین مظفری محصول کانادا به نمایش درمی‌آیند.

فرهادی در دوره چهل و یکم تورنتو نیز با فیلم «فروشنده» حضور داشت.

چهل و سومین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم تورنتو از ۶ تا ۱۶ سپتامبر(۱۵ تا ۲۵ شهریور) برگزار می‌شود.

فروش بلیت برای حضور در این رویداد سینمایی از فردا یکم سپتامبر آغاز می‌شود.