به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، اسداله عسگراولادی اظهار داشت: می‌توان مشکل بازار ارز را دو ماهه حل کرد. باید کمیسیونی متشکل از اقتصاددانان کشور تشکیل شود و در این کمیسیون برای بازار ارز چاره‌اندیشی کرد.

وی افزود: در دوران ریاست ولی‌الله سیف بر بانک مرکزی، به ایشان گفتم اگر من رییس کل بانک مرکزی بودم، مشکل بازار را حل می‌کردم.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران یادآور شد: بین اقتصاددان با اقتصادخوانده تفاوت وجود دارد. اقتصاددان است که می‌داند مشکل اقتصاد کشور کجاست و چگونه می‌شود حل کرد، بر این اساس، دولت باید با اقتصاددانان و بزرگان اقتصاد کشور هم‌فکری کند تا بتوان برای بازار ارز راه چاره و تدبیر پیدا کرد.

این فعال اقتصادی تأکید کرد: من معتقدم تحریم آبان‌ماه در صورت تدبیر درست، هیچ اثری روی اقتصاد کشور ندارد.