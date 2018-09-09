به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب قصه «کی خانم نارنجی را ناراحت کرده؟» نوشته علی آرمین به تازگی توسط انتشارات کتاب جمکران برای کودکان منتشر و راهی بازار نشر شده است.
این کتاب با نگاهی به قصه مدرسه موشها به موضوع دوران بارداری مادران و آمادگی ذهنی کودکان برای همراهی با این مسئله میپردازد. نارنجی یکی از شخصیتهای فیلم سینمایی و سریال کودک «مدرسه موشها» بود که سالها پیش تولید و پخش شد و طرفداران زیادی در جامعه کودکان ایرانی پیدا کرد.
علی آرمین نویسنده این کتاب، کتابهای «کمیک استریپ های شهاب» و «پرواز با پاراموتور را دوست دارم» را پیش از این اثر، در کارنامه دارد.
تصویرگری کتاب «کی خانم نارنجی را ناراحت کرده؟» توسط غزاله باروتیان انجام شده است.
در بخشی از این کتاب میخوانیم:
فردای آن روز بچهها زودتر آمدند و مشغول تزیین کلاس شدند. برف شادی و فشفشه و کیک آورده بودند. هدیههایشان روی میز معلم چیده شده بود. کپل مشقهای برادرش را با زحمت نوشته بود و گردوهای خودش و برادرش را با پنیر تازه آورده بود برای معلم. او برای اولین بار در زندگیاش، صبحانه، نان خالی خورده بود. خودش را سرزنش کرده بود تا رسیده بود به مدرسه. بچههای دیگر هم هدیه آورده بودند. گلموش، یک کیف نارنجی با گیره طلایی آورده بود؛ روی آن، گلبرگهای زرد دوخته شده بود. این کیف، هدیهی ماهها درسخواندن و ممتاز شدنش بود.
این کتاب با ۲۴ صفحه و قیمت ۵ هزار و ۸۵۰ تومان منتشر شده است.
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