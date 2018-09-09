«برادران سیسترز» فیلم برتر جشنواره دوویل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، فیلم وسترن «برادران سیسترز» ساخته ژاک اودیار کارگردان کهنه‌کار با بازی خواکین فینیکس و جان سی.رایلی که اولین اکران خود را در جشنواره فیلم ونیز تجربه کرد به عنوان فیلم برتر این دوره جشنواره دوویل فرانسه انتخاب شد.

این فیلم که هفته پیش در جشنواره دوویل به نمایش درآمد، دیشب ۸ سپتامبر برای کارگردانش شیر نقره جشنواره فیلم ونیز را به عنوان بهترین کارگردان به ارمغان آورد.

«برادران سیسترز» برمبنای فیلمنامه توماس بیدگین ساخته شده و اقتباسی از رمان جایزه برده پاتریک دوویت است.

امسال ریاست هیات داوران جایزه دوویل را ساندرین کیبرلن برعهده داشت که خود در سال ۱۹۹۶ بازیگر فیلم «یک قهرمان خودساخته» اودیار بود.

نقدهای مثبت زیادی از «برادران سیسترز» از سوی منتقدان به عمل آمده و به ویژه از بازی رایلی در آن تجلیل شده است.

«برادران سیسترز» یک کمدی سیاه درباره دو برادر قاتل حرفه‌ای به نام‌های الی و چارلی سیسترز است که برای یافتن طلا در کالیفرنیا پرسه می‌زنند. این نخستین فیلم انگلیسی زبانی است که ژاک اودیار ساخته است.

این فیلم نخستین بار ۲ سپتامبر در جشنواره فیلم ونیز به نمایش درآمد و ۷ سپتامبر در تورنتو اکران شد. اکران عمومی این فیلم از ۲۱ سپتامبر شروع می‌شود.

جشنواره فیلم دوویل به فیلم‌های آمریکایی اختصاص دارد و از سال ۱۹۷۵ تاکنون در دوویل فرانسه برگزار می‌شود.