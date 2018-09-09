به گزارش خبرنگار مهر، نهمین دوره نمایشگاه فرهنگی تجاری گردشگری در شهر شیان کشور چین از روز ۱۶ تا ۱۹ شهریورماه در محل دائمی نمایشگاه های شهر شیان برپا شده است و ایران در سالن B۱ غرفه ای در حدود ۳۰۰ متر را در اختیار گرفته و به عنوان مهمان ویژه حضور دارد.

روز اول و افتتاحیه این نمایشگاه مختص بازدید خبرنگاران بود. آنها به صورت مداوم این سؤال را مطرح می کردند که در غرفه مهمان ویژه نمایشگاه، کدام یکی از مسئولان دولتی حضور دارند تا پاسخگوی سوالات انها باشد و غرفه ایران از حضور دولتی‌ها کاملا خالی بود.در شرایطی که این روزها بحث درباره ایران در افکار عمومی جهان به صورت گسترده‌ای مطرح است و خبرنگاران خارجی ابهامات زیادی درباره ایران دارند این عدم حضور سوال‌برانگیز است.

اکسپوی چین با درنظر گرفتن ایران به عنوان یک مهمان ویژه، امکان قابل‌توجهی برای معرفی جاذبه‌های گردشگری ایران به وجود آورده است و با توجه به اهمیت صنعت گردشگری در شرایط اقتصادی ایران؛ متولیان دولتی صنعت گردشگری با حضور به موقع در این نمایشگاه می‌توانستدزمینه‌ چینی برای به دست آوردن بازار قابل‌توجهی برای ورود گردشگر به ایران از شرق آسیا انجام دهند. اما نه تنها هیچ یک از آنها در این نمایشگاه حضور پیدا نکردند بلکه حتی از سفارت ایران هم کسی در این نمایشگاه حاضر نبود و این اقدام به عهده شرکت کنندگان در نمایشگاه گذاشته شد از جمله نمایندگان اطلاع رسانی گردشگری ایران در چین.

به عنوان مثال در همان روز افتتاحیه حسین خلیفی نماینده گردشگری ایران در شانگهای به سؤال خبرنگاران درباره امنیت ایران پاسخ گفت و اعلام کرد که اکنون ایران ارزان ترین کشور دنیاست که جاذبه های گردشگری و تاریخی زیادی دارد و فرهنگ آن به فرهنگ مردم چین نزدیک است و مردم این دو کشور اشتراکات فرهنگی زیادی با هم دارند.

این نمایشگاه فردا ۱۹ شهریورماه به کار خود پایان می دهد.

در این برنامه هنرمندان صنایع دستی از استان های اصفهان، زنجان، کردستان و تهران حضور پیدا کرده اند و ضمن ارائه محصولات فرهنگی و صنایع دستی خود به معرفی جاذبه های ایران نیز می پردازند.