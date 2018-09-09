پیتر سلیمانپور آهنگساز و نوازنده سازهای بادی درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، پیتر سلیمانیپور، آهنگساز و نوازنده سازهای بادی، روز یکشنبه ۱۸ شهریور ماه بعد از مدت مبارزه با بیماری در بیمارستان توس دار فانی را وداع گفت.
پیتر سلیمانی پور به سال ۱۳۴۷ در تهران متولد شد. در سال ۱۳۷۱ در کاری مشترک با محراب مقدسیان و علی فروردین موسیقی جز را تجربه و به دنبال آن به اجرای کنسرتهای متعدد پرداخت. از میان فعالیت های او طی ۱۵ سال اخیر می توان به سخنرانی های او در دانشکده موسیقی دانشگاه هنر تهران، اجراهای زنده، آهنگسازی برای فیلم و ساخت بیش از ۱۵۰ قطعه موسیقی و ضبط شماری از آنها اشاره کرد. این هنرمند از سنین نوجوانی با فراگیری پیانو نزد خانم کارمن اوسوریو و متعاقب آن با نوازندگی گیتاربه طور تجربی وارد دنیای موسیقی شد. همزمان با تحصیل در رشته نقاشی در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران به فراگیری فلوت نزد احسان سامعی روی آورد. او از ابتدای دهه ۷۰ ضمن آغاز فعالیت حرفهای در رشته طراحی گرافیک، نوازندگی ساز سَکسفون را بهصورت تجربی آغاز کرد. از سال ۷۳ با حضور در صحنه همراه گروه آتین قدم به عرصه موسیقی حرفهای گذاشت. در همان سال به اتفاق علی فروردین، مهراب مقدسیان و عینالله کیوانشکوه «پرسیکو کوارتت» را شکل دادند تا با اجرای قطعاتی از تاریخ موسیقی جاز، این موسیقی را تجربه کنند.
در سال ۱۳۶۷ همراه علی فروردین، بابک ریاحیپور، همایون نصیری، کسرا ابراهیمی و نیما حمزه «پرسیکو هگزتت» را شکل داد که صرفا به اجرای ساختههای سلیمانیپور میپرداختند، در سال ۱۳۸۴«آنسامبل پیتر سلیمانیپور» را شکل داد که هنرمندانی چون ماهان میرعرب، پیتر آکوپ، حبیب مفتاح بوشهری، آرش پشند مقدم، دارا دارایی، آیدا نصرت، امین طاهری و میثم مروستی آذینبخش اجراهای مختلف این گروه از ساختههای سلیمانیپور بودند. وی همچنین در ضبطهای استودیویی با هنرمندان متعددی همچون کیوانجهانشاهی، بابک بیات، کریستف رضاعی، پیمان یزدانیان، بهزاد میرخانی همکاری داشته است. آز آثار منتشر شده وی، میتوان آلبومهای «منظومه شخصی»، «قشم، هشت روایت»، همکاری با سهیل نفیسی در آلبوم «چنگ و سرود» و همکاری با بهزاد میرخانی در آلبوم «جوانهها» را نام برد.
گروه هنر خبرگزاری مهر درگذشت این هنرمند ارزشمند موسیقی کشورمان را تسلیت می گوید.
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