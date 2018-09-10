به گزارش خبرنگار مهر، فشار AFC به باشگاه‌های حاضر در لیگ قهرمانان آسیا دو باشگاه پرسپولیس و استقلال را بر آن داشت تا برای رفع خط محرومیت تعدادی از طلبکاران شان را پای میز مذاکره کشانده و با آنها تسویه حساب نمایند. باشگاه استقلال در همین راستا موفق شد تا با تعداد قابل ملاحظه‌ای از طلبکارانش تسویه حساب کرده و رضایت آنها را بگیرد.

روند خوب پرداخت بدهی‌ها در این باشگاه و وجود عزم و اراده برای تسویه با طلبکاران باعث شد تا خطر محرومیت از آسیا برای فصل آینده از این تیم دور شود. اما این پایان روند تسویه حساب این باشگاه با طلبکارانش نیست چون تعداد طلبکاران از این باشگاه بقدری زیاد است که آنها باید حالاحالاها به بازیکنان و مربیان سابقشان پول بدهند.

در بین طلبکاران باشگاه استقلال برخی اسامی خارجی هم به چشم می‌خورد. بازیکنانی که به طرز عجیبی به این تیم آمدند و از آن جدا شدند و حالا پرونده آنها در کمیته انضباطی فیفا مطرح است.

پرو پیچ یکی از قدیمی ترین پرونده‌های شکایتی استقلال در فیفا را دارد. بازیکنی در زمان مدیریت افشارزاده و مربیگری مظلومی با قراردادی دو ساله به آبی پوشان پیوست و فصل بعد در عین بی توجهی مدیران باشگاه بدون فسخ قرارداد و اخذ رضایتنامه از تیم کنار گذاشته شد تا به راحتی پرونده شکایت این بازیکن در فیفا باز شود.

پرونده پرو پیچ در فیفا به قدری شفاف هست که کمیته انضباطی به راحتی این باشگاه را محکوم نماید تا آبی‌ها در حالی مبلغی بالغ بر ۳۶۰ هزار دلار به این بازیکن کروات بدهکار باشند که او کلا ۱۳ بار باری این تیم به میدان رفت و ۳ گل هم در بازیهای رسمی به ثمر رساند.

سرور جباروف یکی دیگر از طلبکاران خارجی باشگاه استقلال است. این بازیکن یک فصل برای آبی پوشان به میدان رفت که در همان یک فصل بقدری درخشان برای تیمش بازی کرد که بتوان او را بهترین بازیکن فصل گذشته این تیم دانست.

باوجود این که استقلالیها به شدت خواهان حفظ این بازیکن بودند، وی حاضر به همکاری با این باشگاه نشد که دلایل آن به اندازه کافی بازگو شده است. هافبک ازبکستانی فصل گذشته آبی‌ها آخرین قسط قراردادش به مبلغ ۱۳۰ هزار دلار را از این باشگاه طلبکار است.

گرچه بنا به ادعای رسانه‌های رسمی باشگاه استقلال این بازیکن در فیفا طرح دعوی نکرده، اما عدم شکایت به منظور گذشت از مطالبات نیست و استقلالی ها ملزم هستند تا طلب ۱۳۰ هزار دلاری این بازیکن را پرداخت کنند.

بویان نایدنوف یکی دیگر از طلبکاران خارجی استقلال است. این بازیکن با استناد به گفته‌های سیدرضا افتخاری مدیرعامل وقت باشگاه استقلال با اصرار شفر به این تیم پیوست و توسط همین مربی در حالی در لیست مازاد قرار گرفت که یک سال از قراردادش با آبی ها مانده بود.

این بازیکن برای فصل جاری ۲۵۰ هزار دلار با استقلال قرارداد دارد و باشگاه ملزم است تا این مبلغ را بدون این که از خدمات این بازیکن بهره ببرد پرداخت نماید.

یکی از عجیب ترین بدهی های خارجی آبی پوشان پرونده جدید این باشگاه است که توسط بازیکنی در کمیته انضباطی فیفا باز شده که برای انجام تست پزشکی به تهران آمده بود اما حالا در صف شاکیان این باشگاه قرار دارد.

اگر باشگاه استقلال محکوم به پرداخت مبلغ ۴۵۰ هزار دلار غرامت به گومز شود، این عجیب ترین پولی خواهد بود که این باشگاه در تاریخ خود به یک طلبکار پرداخت کرده است.

بدون احتساب مبلغ شکایت گومز جمع بدهی های خارجی استقلالیها ۷۴۴ هزار دلار است که این مبلغ چیزی در حدود ۹ میلیارد می شود و اگر گومز نیز در نهایت بتواند استقلال را محکوم نماید، جمع این مبلغ به ۱۱۹۴۰۰۰ دلار می رسد که حجم بدهی های این باشگاه را از مرز ۱۴ میلیارد تومان عبور خواهد داد.

مدیران استقلال بهتر از هر فرد دیگری می دانند تسویه حساب با طلبکاران خارجی به مراتب سخت تر از تسویه حساب با طلبکاران داخلی است. آنها پیشینه‌ای از استقلال ندارند که نسبت به آن عرق و تعصب داشته باشند و به عشق این تیم و هوادارانش از مطالباتشان بگذرند و به اندازه کافی هم اهرم فشار از سوی محاکم بین المللی برای دریافت بی کم و کاست مطالبات شان دارند.