به گزارش خبرنگار مهر، رضا امیرخانی در حاشیه گفتگوی بلند خود با روزنامه فرهیختگان که روز جاری منتشر شده است خبر از سفر خود به کشور کرهشمالی و نگارش سفرنامهای از این سفر داده است.
وی در این زمینه بیان کرده است: در حال حاضر نگارش سفرنامهای را شروع کردهام. زمان مذاکره اون با ترامپ و حدود ۹ روز آنجا(کره شمالی) بودم. به عنوان مستند ساز در یک هیات سیاسی به کره شمالی رفته بودم. احتمالا کتاب بعدی من سفرنامه کرهشمالی باشد البته اگر نگویند که بعد از یک کتاب تلخ چرا دوباره میخواهی کتاب تلخ دیگری بنویسی.
امیرخانی افزوده است: نکتهای که در مورد کره شمالی وجود دارد اینکه هرچقدر هم کشور ما بسته شود، مثل کرهشمالی نمیشود و حتی در مورد کره جنوبی هم همینظور است که اگر آمریکا ایران را هم بگیرد ما کرهجنوبی نمیشویم چون نظم پذیری آنها را نداریم.
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