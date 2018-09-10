سبک زندگی جهادی رزمندگان دفاع مقدس در جامعه ترویج شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا فخر صبح دوشنبه در مراسم تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس استان بیان کرد: شهدای هشت سال دفاع مقدس در راستای بالندگی نظام جمهوری اسلامی خون خود را اهدا کردند.

وی با بیان اینکه جانبازارن و ایثارگران چراغ جامعه هستند، گفت: رزمندگان با گذشت از خواسته های خود در کنار شهدا جنگیدند و درخت انقلاب را به شکوفایی رساندند.

فخر تجلیل و نکوداشت جانبازان را یکی از رسالت های اصلی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس دانست و اظهار کرد: نباید در انتقال فرهنگ دفاع مقدس به نسل جدید کوتاهی شود.

وی با بیان اینکه جانبازان برای دفاع از وطن تا مرز شهادت پیش رفتند، بیان کرد: باید به واسطه تلاش رزمندگان بتوانیم عطر و بوی شهادت را به نسل آینده منتقل کنیم.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خراسان جنوبی با بیان اینکه فرهنگ جهادی و شهادت در سیره زندگی جانبازان وجود دارد، گفت: بنا به فرمایش رهبری، شرط غلبه بر مشکلات کنونی بازگشت به فرهنگ دوران دفاع مقدس و سبک زندگی جهادی است.

کشور نیازمند همدلی مردم است

مشاور استاندار در کنگره دوهزار شهید خراسان جنوبی هم در این مراسم با اشاره به برگزاری کنگره دو هزار شهید استان، گفت: این رویداد نشان دهنده این است که در برابر یاوه گویی های آمریکا با شکوه تر قبل جشن چهل سالگی انقلاب را برگزار خواهیم کرد.

رجبی با اشاره به جنگ هشت ساله دفاع مقدس بیان کرد: طی این جنگ کشورهای ابرقدرت دنیا در مقابل ایران قرار گرفتند.

وی بیان کرد: ایران اسلامی با داشتن مردم و جوانانی ایثارگر توانست در برابر نیروهای ابرقدرت جهان ایستادگی کند و نگذارد وجبی از خاک ایران به دست دشمن بیافتد.

رجبی با بیان اینکه آمریکایی ها از سال ۹۲ به این نتیجه رسیده اند که جنگ سخت به نتیجه نمی رسد، گفت: بنابراین جنگ نرم را در مقابل جامعه به خصوص جوانان پیش رو

گرفته اند.

مشاور استاندار در کنگره دوهزار شهید خراسان جنوبی بیان کرد: جامعه کنونی نیازمند اتحاد و همدلی جامعه است تا بتوانیم نقشه های دشمن را خنثی کنیم.