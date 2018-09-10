به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالهادی فقهی زاده، معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صبح امروز، ۱۹ شهریورماه در جشنواره ملی «جبرئیل امین» که به منظور تجلیل از ۲۶۰ حافظ کل قرآن مؤسسه بیت الاحزان برگزار شده است، گفت: در این مراسم حافظان کل قرآن از ۲۱ استان و ۲ کشور همسایه عراق و پاکستان تجلیل می شوند.

وی حفظ قرآن را اقدامی مبارک و زیبا و یکی از توفیقات الهی توصیف کرد که نصیب هر کسی و نمی شود و افزود: این برنامه دولتی نیست بلکه کاملاً مردمی است و حافظان، مسئولان، روحانیت همگی مردمی هستند که به عشق و ارادت قرآن کریم اینجا حاضر شده اند.

فقهی زاده با تأکید بر اهمیت توجه به توسعه فرهنگ قرآنی گفت: در این بحبوحه مشکلات اقتصادی اگر به فرهنگ و آموزه های قرآنی چشم داشته باشیم قطعاً خداوند نیز راه برون رفت از این مشکلات را به ما نشان خواهد داد.

معاون قرآن و عترت وزارت ارشاد با یادآوری اینکه خداوند در قرآن مثل های گوناگون را مانند تابلوهای فاخر آورده است برای اینکه عبرت بپذیریم، ببینیم و بفهمیم و بیندیشیم البته برخی از امثال ویژه و پر از خیر و برکت هستند، گفت: ما باید این زمینه را برای درک این افراد در دل و جان خود آماده کنیم چه بسا عبرت ها که به چشم ببینیم ولی عبرت نپذیریم و از جمله بهترین عبرت ها و مثل ها همین جمع هستند که فقط یکسال دل و جان را در اختیار قرآن قرار دارند و زندگی خود را در خدمت قرآن قرار دادند.

وی گفت: نباید تصور نکنیم هر کس خواست می تواند حافظ قرآن شود بلکه توفیق الهی هم باید همراه باشد تا کسی به ندای پر افتخار حفظ قرآن شرفیاب شود.

فقهی زاده ضمن قدردانی از زحمات مسئولان بیت الاحزان در رابطه با تربیت حافظان قرآن ابراز امیدواری کرد که در سال دیگر جمعیتی بیش از این ۲۶۰ نفر که امروز تجلیل می شوند، فارغ التحفیظ شوند و ثمرات این درخت پربرکت را به اقصی نقاط جهان صادر کنیم.

معاون قرآن و عترت وزارت ارشاد بیان کرد: این نهالی که امروز در استهبان قرآنی به بار نشسته است کلمه طیبه ای است که قرآن به آن اشاره کرده است و دیری نخواهد پایید که فضای فرهنگی کشور را این عزیزان عطرآگین خواهد کرد و هر کدام از این حافظان قرآن از خداوند توفیق استمرار این نعمت بزرگ الهی در دل و جان به آن ها عطا کند و در این میانه ده ها سال توفیق نورافشانی داشته باشند.

وی خطاب به حافظان قرآن از آنان خواست تا پایان عمر آموزه های قرآن و عترت را در زندگی خود مدنظر گرفته و پیاده کنند، گفت: این بسیار مهم است که در کنار فهم آموزه های قرآن، سیره اهل بیت(ع) را نیز در نظر بگیریم زیرا این قرآن و عترت جدانشدنی هستند.

فقهی زاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرا رسیدن ماه محرم گفت: همه امام حسین(ع) را قتیل العبرات می دانیم و گروهی از علمای شیعه بر این مسئله پافشاری کردند که امام حسین(ع) شهید اشک هاست ولی نه تنها شهید اشک بلکه بیش از آنکه شهید اشک است، شهید عبرت هاست یعنی من امام حسین(ع) را هم شهید اشک و هم شهید عبرت می دانم از جمله عبرت های امام حسین این بود که از دین پیامبر خدا محافظت کرد و این همان رسالتی است که امروز بر عهده قرآنیان است.

معاون قرآن و عترت وزارت ارشاد تأکید کرد که باید همه فعالیت های خود در حوزه تلاوت، تجوید، حفظ و برخی از فعالیت های دیگر را زمینه اقدامات عملی در تبعیت واقعی و سرسپردگی به آموزه های قرآن کریم و آموزه های اهل بیت عصمت و طهارت قرار دهیم.

وی در پایان باز هم از زحمات مسئولان بیت الاحزان قدردانی کرد و گفت: موسسه بیت الاحزان بدون شک یکی از موسسات بسیار ویژه قرآنی کشور است که ما در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر ارگان های اصلی قرآنی کشور به امثال این مؤسسه به خود می بالیم و امیدواریم شعبه های دیگری از این مؤسسه به استان های دیگر کشیده شود و این مؤسسه پر خیر و برکت توفیق پیدا کند دست کم یک هزار حافظ قرآن تحویل فرهنگ قرآنی کشور کند.