به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، «یوجانگ هیان» سفیر جدید کره جنوبی در ایران امروز دوشنبه با حضور در دفتر رئیس فدراسیون فوتبال، با وی دیدار و گفتگو کرد.

در ابتدای این نشست یوجانگ هیان گفت: خوشحالم که امروز به دیدار شما آمدم و برایتان آروزی سلامتی می کنم. من از قبل فوتبال‌ایران را دنبال می کردم و بازیکنانی مانند علی دایی و جواد نکونام را می شناسم و علاقه زیادی به فوتبال ایران دارم.

وی در ادامه بیان کرد: ایران و کره جنوبی دو تیم قدرتمند در قاره آسیا هستند و امیدوارم هر روز نسبت به گذشته پیشرفت بیشتری کنند. ما آمادگی هر گونه همکاری و هماهنگی برای برقراری ارتباط با فدراسیون فوتبال ایران را و معتقدم فوتبال و فوتسال ایران طی چند سال گذشته بسیار پیشرفت داشته اند و عملکردشان مطلوب بوده است. ما نیز می خواهیم این ارتباط گسترش پیدا کند و تیم های مختلف ایرانی در رده سنی پایه، فوتسال و بانوان برای برگزاری بازیهای تدارکاتی به کره جنوبی بیایند.

هیان افزود: پیش تر فوتبال در اروپا و آمریکای جنوبی حرف اول را می زد اما با نمایش خوب تیم های ایران، کره جنوبی و ژاپن در بازیهای جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه نشان دادیم تیم های آسیایی نیز به سطح فوتبال اروپا نزدیک شده اند.

در ادامه مهدی تاج با اشاره به بازی ایران و کره جنوبی در شب تاسوعای حسینی گفت: دو سال گذشته بازی ایران و کره جنوبی در مرحله انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸ برگزار شد، جا دارد از هواداران کره ای بخاطر اینکه با عزاداران ایرانی همدردی کردند و نسبت به فرهنگ و مذهب ما ادای احترام کردند، تشکر و قدردانی کنم.

وی در ادامه بیان کرد: با فدراسیون فوتبال کره جنوبی ارتباط نزدیکی داریم. در جلسه گذشته هیات اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا که در توکیو برگزار شد، ملاقاتی با دکتر چونگ، رئیس فدراسیون کره جنوبی داشتم و آمادگی خود را برای گسترش ارتباطات بیشتر بین دو فدراسیون اعلام کردیم. بدون تردید همکاری با کره جنوبی به پیشرفت و توسعه فوتبال ایران کمک بسزایی می کند.