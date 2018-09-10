مردم متخلفان اقتصادی را معرفی کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه ، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه در حاشیه نشست مسئولان عالی قضایی در خصوص موضوعات مطرح شده در این جلسه اظهار کرد: در جلسه امروز مسئولان عالی قوه قضاییه ادامه رسیدگی به دستورالعمل جامع اطلاع‌رسانی را انجام دادند که بحمدالله به مراحل نهایی نزدیک شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: درباره شرایط امروز جامعه نیز مباحث خوبی مطرح شد؛ از جمله اینکه باز هم رئیس قوه قضاییه تأکید کردند که پرونده‌های مربوط به تخلفات اخیر اقتصادی به سرعت و با قاطعیتِ توأم با عدالت مورد توجه همه مراجع قضایی باشد و دست اندرکاران این پرونده‌ها به هیچ وجه تحت تاثیر فضاسازی و جوسازی‌هایی که ممکن است علیه قوه صورت بگیرد، قرار نگیرند.

معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: توجه به عملیات روانی و رسانه‌ای دشمن موضوع دیگری بود که در نشست امروز مسئولان عالی قضایی بر آن تاکید شد.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: در رسیدگی‌ها، میزان، شرع و قانون است و به هیچ وجه از قانون و شرع نباید تخلفی صورت بگیرد و در خصوص پرونده های اخیر هم امیدوار هستیم که بتوانیم با کمک دستگاه های نظارتی و با توجه به کمک ضابطین، آنها را مطابق شرع و قانون و در کمترین زمان ممکن به نتیجه برسانیم.

وی گفت: من در اینجا می خواهم از مردم یک تقاضا داشته باشم و دو قول هم به مردم بدهم. تقاضای من از مردم این است که افراد آلوده به فساد را به ما معرفی کنند. ما در دهه اول انقلاب با کمک مردم توانستیم در مقابل همه تروریست‌های داخلی و خارجی بایستیم؛ چون خود مردم بودند که تروریست‌ها را معرفی می کردند.

محسنی اژه‌ای بیان کرد: اکنون هم از مردم می خواهیم که افراد فاسد و متخلف را که در دستگاه‌های مختلف ممکن است با آنها برخورد داشته باشند، به ما معرفی کنند؛ البته این کار باید مستند باشد وهر شایعه‌ای را به ما منتقل نکنند.

معاون اول قوه قضاییه گفت: قولی که به مردم می دهم دو چیز است: اول اینکه کسانی که اطلاع رسانی صحیحی در جهت معرفی مفسدین به ضابطین یا به قوه قضاییه داشته باشند، حتما از آنها حمایت می شود و اگر بخواهند که مشخصات آنها محفوظ بماند، حتما نام آنها و مشخصات آنها محفوظ خواهد بود و برای آنها مشکلی پیش نخواهد آمد.

سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: قول دومی هم که می توانم بدهم این است که قوه قضاییه به فضل پروردگار و با کمک مردم هیچگونه خط قرمزی نخواهد داشت و ان شاالله با تمام توان در مقابل هر نوع فساد و جرمی ایستادگی خواهد کرد و پرونده‌ها را طبق قانون بررسی و احکام را صادر خواهد کرد.