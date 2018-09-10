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۱۹ شهریور ۱۳۹۷، ۱۹:۵۴

نماینده مردم بندر ماهشهر در مجلس:

مجلس برای توسعه روستاها مکلف به همراهی با دولت است

مجلس برای توسعه روستاها مکلف به همراهی با دولت است

بندر ماهشهر - نماینده مردم بندر ماهشهر در مجلس گفت: دولت باید گام‌های بزرگی برای رفع مشکلات روستاها بردارد، مجلس نیز در این راستا مکلف به همراهی با دولت است.

علی گلمرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر توجه ویژه به رفع مشکلات روستاها اظهار کرد: تخصیص اعتبار از سوی دولت برای بهسازی معابر روستاهای فاقد شورا و دهیار اتفاقی بسیار متفاوت با موضوعات گذشته است که از این ابتکار بسیار خرسندیم.

وی افزود: بهسازی معابر، روشنایی، جدول‌کشی و بهداشت از موضوعات مورد توجه مسئولان برای تامین اعتبار در روستاهای فاقد دهیار و شورا است.

نماینده مردم بندر ماهشهر، هندیجان، امیدیه و بندر امام خمینی (ره) در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروز شاهد خوشحالی ساکنان روستاهای دِلِس، هوفل و دُبِ امیر برای آغاز عملیات بهسازی بودیم چرا که اظهار می‌کردند سالیان سال به دلیل تعداد پائین خانوار مشمول قانون تخصیص اعتبار برای عملیات عمرانی نبوده و با مشکلات عدیده‌ای مواجه بودند.

وی اضافه کرد: امیدواریم با همت مضاعفی از سوی دولت و مجلس این حرکت مثبت آغازی برای توسعه روستاهایی باشیم که به دلیل دوردست بودن و محدودیت اعتبار باشیم.

گلمرادی افزود: امروز فرصتی فراهم شد که تمامی دستگاه‌های ذیربط از جمله آبفای روستایی، آموزش و پرورش، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی در محل این روستاها حضور پیدا کنند و روستاییانی که تا به حال به دلیل دوردست بودن، توانایی ارتباط برقرار کردن و پیگیری مطالبات خود نبودند، به راحتی خواسته‌های خود را مطرح کنند.

نماینده بندر ماهشهر، امیدیه و هندیجان در خانه ملت یادآور شد: مجلس دهم توجه به مناطق محروم و روستاهای دارای بافت عشایری به شدت مورد توجه قرار داده و باور دارد توسعه روستاها کمک بزرگی به توسعه کشور خواهد داشت، چرا که ما باید برای ماندگاری روستائیان و پویایی روستاها تلاش مضاعفی کنیم.

وی در پایان بیان کرد: باید همت کنیم با اقدامات مؤثر و سازنده گام‌های بزرگی برای رفع مشکلات آنها و توسعه روستاها برداریم، مجلس نیز در این روستا مکلف به همراهی با دولت است، برکسی پوشیده نیست که روستاها محور توسعه کشور هستند.

کد مطلب 4399765

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