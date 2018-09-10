مجلس برای توسعه روستاها مکلف به همراهی با دولت است

علی گلمرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر توجه ویژه به رفع مشکلات روستاها اظهار کرد: تخصیص اعتبار از سوی دولت برای بهسازی معابر روستاهای فاقد شورا و دهیار اتفاقی بسیار متفاوت با موضوعات گذشته است که از این ابتکار بسیار خرسندیم.

وی افزود: بهسازی معابر، روشنایی، جدول‌کشی و بهداشت از موضوعات مورد توجه مسئولان برای تامین اعتبار در روستاهای فاقد دهیار و شورا است.

نماینده مردم بندر ماهشهر، هندیجان، امیدیه و بندر امام خمینی (ره) در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروز شاهد خوشحالی ساکنان روستاهای دِلِس، هوفل و دُبِ امیر برای آغاز عملیات بهسازی بودیم چرا که اظهار می‌کردند سالیان سال به دلیل تعداد پائین خانوار مشمول قانون تخصیص اعتبار برای عملیات عمرانی نبوده و با مشکلات عدیده‌ای مواجه بودند.

وی اضافه کرد: امیدواریم با همت مضاعفی از سوی دولت و مجلس این حرکت مثبت آغازی برای توسعه روستاهایی باشیم که به دلیل دوردست بودن و محدودیت اعتبار باشیم.

گلمرادی افزود: امروز فرصتی فراهم شد که تمامی دستگاه‌های ذیربط از جمله آبفای روستایی، آموزش و پرورش، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی در محل این روستاها حضور پیدا کنند و روستاییانی که تا به حال به دلیل دوردست بودن، توانایی ارتباط برقرار کردن و پیگیری مطالبات خود نبودند، به راحتی خواسته‌های خود را مطرح کنند.

نماینده بندر ماهشهر، امیدیه و هندیجان در خانه ملت یادآور شد: مجلس دهم توجه به مناطق محروم و روستاهای دارای بافت عشایری به شدت مورد توجه قرار داده و باور دارد توسعه روستاها کمک بزرگی به توسعه کشور خواهد داشت، چرا که ما باید برای ماندگاری روستائیان و پویایی روستاها تلاش مضاعفی کنیم.

وی در پایان بیان کرد: باید همت کنیم با اقدامات مؤثر و سازنده گام‌های بزرگی برای رفع مشکلات آنها و توسعه روستاها برداریم، مجلس نیز در این روستا مکلف به همراهی با دولت است، برکسی پوشیده نیست که روستاها محور توسعه کشور هستند.