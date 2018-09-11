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۲۰ شهریور ۱۳۹۷، ۹:۵۶

رئیس دانشگاه خبر داد:

برگزاری دوره های آموزش مدیریت به مدیران زن در دانشگاه الزهرا

برگزاری دوره های آموزش مدیریت به مدیران زن در دانشگاه الزهرا

رئیس دانشگاه الزهرا(س) گفت: برنامه داریم در این دانشگاه دوره های آموزشی برای مدیران زن در سطح جامعه برگزار کنیم.

مهناز ملانظری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: آموزش مدیران زن یکی از اولویت های دانشگاه الزهرا (س) است و از مهرماه امسال دوره های آموزشی سه ماهه برای این افراد برگزار خواهیم کرد.

وی افزود: این دوره ها با همکاری گروه مدیریت دانشگاه الزهرا(س) برای مدیران زن شاغل در سازمان های دولتی و غیر دولتی برگزار خواهد شد.

رئیس دانشگاه الزهرا(س) گفت: از ابتدای مهرماه این دوره ها متناسب با درخواست ها آغاز خواهد شد.

ملانظری عنوان کرد: با راه اندازی این دوره ها بستری فراهم می شود تا زنان بتوانند در فرصت های شغلی خود ارتقا یابند.

کد مطلب 4399909

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