برگزاری دوره های آموزش مدیریت به مدیران زن در دانشگاه الزهرا

مهناز ملانظری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: آموزش مدیران زن یکی از اولویت های دانشگاه الزهرا (س) است و از مهرماه امسال دوره های آموزشی سه ماهه برای این افراد برگزار خواهیم کرد.
وی افزود: این دوره ها با همکاری گروه مدیریت دانشگاه الزهرا(س) برای مدیران زن شاغل در سازمان های دولتی و غیر دولتی برگزار خواهد شد.
رئیس دانشگاه الزهرا(س) گفت: از ابتدای مهرماه این دوره ها متناسب با درخواست ها آغاز خواهد شد.
ملانظری عنوان کرد: با راه اندازی این دوره ها بستری فراهم می شود تا زنان بتوانند در فرصت های شغلی خود ارتقا یابند.
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