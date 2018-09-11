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۲۰ شهریور ۱۳۹۷، ۲۰:۴۳

در اولین روز از ماه محرم:

آیین سنتی «ای دوستان ماه محرم آمده» در جزن دامغان برگزار شد

آیین سنتی «ای دوستان ماه محرم آمده» در جزن دامغان برگزار شد

دامغان_ رئیس اداره میراث فرهنگی دامغان از برگزاری آیین سنتی ای دوستان ماه محرم آمده در روستای جزن این شهرستان خبر داد و گفت: این آیین ۴۵۰ساله در نخستین روز محرم برگزار می شود.

معصومه داودیان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه هرساله به فرارسیدن ماه محرم در اولین روز از این ماه حزن و اندوه آیین‌های ویژه عزاداری سنتی در مناطق مختلف شهرستان دامغان برگزار می‌شود، ابراز داشت: آیین سنتی ای دوستان ماه محرم آمده با بیش از ۴۵۰ سال قدمت در روستای جزن دامغان اجرا شد و در آن خواندن اشعار و ابیات شعرای بزرگ با موضوع محرم و عاشورا فضای جزن را عطر آگین کرد.

وی افزود: این مراسم در نخستین روز ماه محرم طبق یک سنت دیرینه و با هدف آگاهی و اطلاع، اهالی روستا به منظور فرارسیدن ماه محرم با راه‌اندازی دسته های عزاداری است تا مردم از این طریق مراتب عشق و ارادت خود را به ساحت مقدس اباعبدالله الحسین (ع) ابراز دارند.

رئیس اداره میراث فرهنگی دامغان بابیان اینکه آیین‌های عزاداری ماه محرم در هر نقطه از شهرستان دارای رنگ و بوی خاص است، تصریح کرد: اهالی روستای جزن برای ابراز عشق و ارادت خود به سرور و سالار شهیدان نذورات خود را به عزاداران حسینی برای اطعام در روز تاسوعا و عاشورا اهداء می‌کنند.

داودیان گفت: آئین رسم شاطری که در آن مردم جزن لباس نانوایان را پوشیده و عزاداری می کنند نیز از دیگر مراسم سنتی این روستا است که در روزهای نهم و دهم ماه محرم برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4400226

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