تلاقی ماه محرم و روز ملی سینما توشه آخرتی برای سینماگر ایرانی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، علیرضا تابش مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی در یادداشتی با اشاره به تلاقی ۲۱ شهریور روز ملی سینما و ایام ماه محرم، این اتفاق را از معدود رویدادهایی دانست که می‌توان با تمسک به ارواح قدسیِ دشتِ نینوا، توشه آخرتی برای سینما و سینماگر متعهد ایرانی رقم زند.

در یادداشت علیرضا تابش آمده است:

«بی‌شک، حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، یکی از مظاهر ماندگار گفتگوی عزتمندانه در طول تاریخ انسانیت است. ایشان و یارانِ ثابت قدمش بر همگان و آیندگان، حجت را آن سان تمام کردند که اگر تعامل و تعاطی آزاد اندیشانه نباشد بن‌بستِ محتومی را نوید می‌دهد که یگانه راه برون رفت از آن، توسل به جنون، سَبُعیت و خشونت است.

تلاقی آغاز ایامِ یادگشتِ سلحشوران عاشورایی و روز ملی سینما، از معدود رویدادهایی است که می‌توان با تمسک به ارواح قدسیِ دشتِ نینوا، توشه آخرتی، هر چند اندک، برای سینما و سینماگر متعهد ایرانی رقم زند.

فیلمسازان دغدغه‌مند ایران اسلامی، بارها و بارها در آثار خود، ارادت خویش را نسبت به یادگاران نبی اکرم (ص) که همانا کتاب و عترتش باشند، در کسوت تصویر، ماندگار ساخته‌اند.

ارج می‌نهیم مساعی و تلاش‌هایشان را و قدر می‌شناسیم و محترم می‌شماریم همت والایشان در بیان اندیشه‌های ناب اهل بیت (ع)، چرا که تنها سینماگران اندیشمند ما می‌توانند مظلومیت حضرت سیدالشهدا (ع) را که روزگاری، یزیدیان، او را به جرم عدم بیعت، خارج از دین معرفی‌اش کردند در قاب تصویر جاودانه سازند تا این چنین در جستجوی اَحرار و آزاده‌هایی باشند تا سعادت دنیا و اُخرا را در کارنامه اعمالشان ثبت کند.

... و علی الارواح التی حَلَّت بفنائک

سلام بر تو و ارواحی که به آستانت فرود آمدند.»