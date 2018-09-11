عطر حضور شهدای گمنام می تواند محور همبستگی و انسجام ملت باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه حضرت محمدرسول الله(ص) تهران بزرگ در بیانیه ای با دعوت از عموم مردم ولایتمدار برای شرکت در تشییع پیکر مطهر ۱۳۵ شهید گمنام، تاکید کرد: بدیهی است در این مقطع زمانی که مهم ترین نیاز کشور حفظ و تقویت انسجام ملی، همدلی و هم‌زبانی است، عطرحضور شهدای گمنام می تواند محور همبستگی و انسجام ملت در سایه رهبری مدبرانه رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت امام خامنه ای باشد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

السلام علیک یا اباعبدالله(ع)

اکنون که با وجود همه دشمنی ها و ددمنشی های نظام استکبار در چهلمین سال از انقلاب شکوه مند اسلامی ایران، در امنیت و ثباتی مثال زدنی تنفس میکنیم یاد و خاطره شهدایی که باعث این عزت بزرگ برای سرزمین اسلامی ما شده اند را گرامی می داریم.

دل های مردم غریتمند، ولایتمدار و همیشه در صحنه ایران اسلامی که همیشه لحظاتی ناب و فراموش نشدنی را در تاریخ پرافتخار این مرز و بوم ثبت نموده اند، این روزها به انتظار کاروان یکصد و سی پنج شهیدگمنام، مهمانانی از کربلای ایران نشسته اند تا حماسه ای دیگر در تراز ایران اسلامی برپا دارند.

بدیهی است در این مقطع زمانی که مهم ترین نیاز کشور حفظ و تقویت انسجام ملی، همدلی و هم‌زبانی است، عطرحضور شهدای گمنام می تواند محور همبستگی و انسجام ملت در سایه رهبری مدبرانه رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) باشد.

با توجه فرارسیدن ماه پیروزی خون بر شمشیر و رسیدن کاروان حسینی(ع) به کربلا، ورود کاروان بزرگ شهدای گمنام را مغتنم شمرده و با توجه به لزوم بزرگداشت مقام والای شهیدان، تقویت روحیه شهادت طلبی، معنویت افزایی و مانوس شدن با مکتب شهدا به عنوان سیره و راه سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین (ع)، توفیق استقبال از کاروان ۱۳۵ شهید والا مقام دفاع مقدس نصیب ما شده است.

بی شک استقبال بی سابقه و گسترده امت شهید پرور و خانواده های معظم شهدا و ایثارگران از شهدای میهن اسلامی که در ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه ۲۲ شهریورماه ۱۳۹۷ از جلوی درب دانشگاه تهران تشییع می شوند بار دیگر ولایتمداری و دلدادگی به راه شهیدان را نشان داده و با استشمام عطر شهیدان راه حق، نفسی تازه در وجودشان وزیدن خواهد گرفت و نوید این استقبال عظیم و تشییع باشکوه همبستگی و همراهی ملت با آرمان های امام (ره) و شهدای انقلاب اسلامی است.

پاسداران و کارکنان سپاه حضرت محمد رسول الله(ص) تهران بزرگ همچون گذشته در کنار امت همیشه در صحنه ایران اسلامی در این مراسم با شکوه که مصادف با سومین روز از محرم حسینی(ع) است شرکت گسترده ای داشته و از عموم مردم مومن و ولایتمدار برای حضور در همراهی تشییع کاروان یکصد و سی پنج شهید عزت ایران اسلامی و تجدید بیعت دوباره با آرمان ها و ارزش های انقلاب اسلامی دعوت می نماییم.