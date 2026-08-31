به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مشایخی عصر دوشنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه شهرستان میانه با حضور معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم، با تشریح ظرفیت‌ها و مسائل شهرستان، بر ضرورت تکمیل زنجیره‌های تولید، تقویت زیرساخت‌های روستایی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی تأکید کرد.

وی با تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت اظهار کرد: اقدامات دولت و تلاش برای خدمت به مردم، در کنار روحیه دفاع از کشور و پیام‌های رهبر معظم انقلاب، انگیزه مضاعفی برای ادامه مسیر خدمت ایجاد کرده است.

فرماندار ویژه میانه با قدردانی از حضور معاون رئیس‌جمهور و هیئت همراه در شهرستان افزود: حمایت‌های امام جمعه، نمایندگان مردم در مجلس و همراهی مجموعه‌های اجرایی و مدیران دستگاه‌ها، زمینه پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای شهرستان را فراهم کرده است.

میانه ظرفیت گسترده‌ای در کشاورزی و روستاها دارد

مشایخی با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان در حوزه آب و کشاورزی گفت: میانه دارای سه بخش، ۱۳ دهستان و ۳۴۳ روستا است و با برخورداری از منابع آبی و سدهای متعدد، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه کشاورزی، باغداری، دامپروری و شیلات دارد.

وی افزود: بخش قابل توجهی از طرح‌های عمرانی و کشاورزی شهرستان با مشارکت بخش خصوصی و بهره‌برداران اجرا شده و میانه در برخی حوزه‌ها به عنوان نمونه‌ای موفق در استفاده از مشارکت مردم شناخته می‌شود.

فرماندار ویژه میانه با تأکید بر ضرورت تکمیل زنجیره‌های ارزش در شهرستان اظهار کرد: در بخش کشاورزی، زنجیره‌های مرتبط با مرغ گوشتی، شیلات، باغداری و سایر تولیدات روستایی باید تکمیل شود تا ارزش افزوده محصولات به جای خروج از شهرستان، در منطقه ایجاد شود.

تولید سالانه ۱۶۰ هزار تن سیب در میانه

مشایخی با اشاره به ظرفیت بخش کندوان در تولید سیب گفت: حدود ۹ هزار هکتار از اراضی این بخش زیر کشت قرار دارد که حدود ۶ هزار و ۷۰۰ هکتار آن باغات بارور است و سالانه به طور متوسط حدود ۱۶۰ هزار تن سیب تولید می‌شود.

وی ادامه داد: با توجه به وجود سردخانه‌ها و واحدهای مرتبط با این محصول، حلقه مفقوده زنجیره تولید سیب، تبدیل سیب صنعتی به کنسانتره است.

فرماندار ویژه میانه افزود: ایجاد واحدهای فرآوری و تکمیل این زنجیره می‌تواند ضمن کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل، ارزش افزوده بیشتری برای شهرستان ایجاد کرده و زمینه توسعه صنایع تبدیلی و اشتغال را فراهم کند.

وی همچنین بر ضرورت تکمیل زنجیره تولید و ارزش در بخش برنج و حمایت از سرمایه‌گذاران این حوزه تأکید کرد.

اجرای ۳ مدرسه و ۲ مجتمع آبرسانی در مناطق روستایی

مشایخی در ادامه به نتایج سفر معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم به شهرستان اشاره کرد و گفت: اجرای سه مدرسه و دو مجتمع آبرسانی در مناطق روستایی از جمله مواردی است که در جریان این سفر مورد توجه قرار گرفت.

وی افزود: توسعه زیرساخت‌های آموزشی و آبرسانی در مناطق روستایی می‌تواند نقش مهمی در بهبود کیفیت زندگی، تقویت ماندگاری جمعیت و فراهم کردن زمینه توسعه پایدار روستاها داشته باشد.

فرماندار ویژه میانه با تأکید بر ضرورت توجه همزمان به زیرساخت و اقتصاد روستاها اظهار کرد: توسعه روستایی زمانی پایدار خواهد بود که در کنار تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز، زنجیره‌های تولید نیز تکمیل و ظرفیت‌های بومی برای ایجاد اشتغال و درآمد مورد استفاده قرار گیرد.

مشایخی خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، مشارکت بهره‌برداران و هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به سمت تکمیل زنجیره‌های تولید می‌تواند مسیر توسعه اقتصادی شهرستان و به‌ویژه مناطق روستایی را شتاب بخشد.