قهرمان جام ملت های آسیا می شویم/تلاش برای برآوردن آرزوی ۴۰ ساله

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سلطانی فر بعد از ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح ورزشگاه ۷ هزار نفری شهدای اسلامشهر طی سخنانی گفت: وظیفه خدمت رسانی مسئولین به مردم هیچ گاه تعطیل نخواهد شد، ما همواره وظیفه خود می دانیم، که در راه خدمت به مردم گام برداریم.

وی سپس با اشاره به محدویت‌ها در سطح کشور در خصوص تأمین منابع گفت: با توجه به جنگ اقتصادی دشمن به گونه ای برنامه ریزی کرده ایم که تا دهه فجر ۴۰ پروژه را افتتاح کنیم، دشمنان به دنبال این هستند که موفقیت ایران را نبینند در حالی که به آرزوی خود نمی رسند و جوانان با تلاش و پشتکار موفقیت کشور را رقم می زنند.

سلطانی فر با بیان این که از هفته دولت تا دهه فجر در هر هفته یک پروژه در نقاط مختلف کشور به بهره برداری می رسد، گفت: این کارگاه خدمتگزاری و سازندگی را تعطیل نخواهیم کرد و به کوری چشم دشمنان انقلاب روز به روز شرایط را برای شادابی مردم فراهم می کنیم.

وزیر ورزش و جوانان افزود: امروز در کشور هیچ ابزاری برای تحکیم امنیت ملی جز ورزش نداریم و هیچ رویداد و حادثه ای مانند پیروزی تیم فوتبال، موفقیت کشتی گیران و وزنه‌برداران سبب ارتقا غرور مردم و شور و شعف نمی شود که دولت توجه ویژه ای به آن دارد.

وی افزود: موفقیت ورزشکاران ایرانی در بازی های جاکارتا و نیز جام جهانی روسیه سبب خوشحالی مردم و مسئولان شد که از مقام معظم رهبری تا نمایندگان مجلس پیام های بسیار دل گرم کننده دادند که بسیار خوشحال کننده بود، تلاش می‌کنیم تا در جام ملت‌های آسیا آرزوی بیش از ۴۰ ساله مردم را محقق کنیم و قهرمان جام ملت های آسیا شویم.

بر اساس این گزارش، ورزشگاه ۷ هزارنفری شهدای اسلامشهر، بعد از ظهر سه شنبه با حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان، محمد حسین مقیمی، استاندار تهران، مسعود مرسلپور، سرپرست فرمانداری اسلامشهر، رضا گل محمدی، مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران و جمعی از مسئولین و روسای ادارات اسلامشهر در ورودی مسکن مهر این شهرستان و شهرک « امام خمینی(ره) » افتتاح شد.