به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج درباره میزان جانبازی اش و حرف و حدیثهایی که این چند روز ایجاد شده است، گفت: جانبازی من حدود ۵۰ درصد است و در هیچ دوره ای هم تغییر نکرده است.

میزان جانبازی من تغییری نکرده است

وی درباره اینکه گفته می شود جانبازی اش از پنج به ۵۰ درصد افزایش یافته است، تاکید کرد: جانبازی من در این ۲۰ سال گذشته تغییری نکرده است.

زمان و مکان جانبازی

رئیس فدراسیون فوتبال درباره اینکه چه زمانی و کجا جانباز شده است؟ تصریح کرد: اوایل انقلاب در کردستان بودم. آنجا یک آسیبی دیدم. بعد در بهداری رزمی پیشتیبانی بودم. عملیات های کربلای چهار و پنج و تقریبا تا آخر جنگ در جبهه بودم. در واقع جانبازی هم من برای کردستان است و هم برای جنوب.

مردم در شرایط دشوار هوای هم را دارند

مهدی تاج خاطرنشان کرد: اگر بعد از انقلاب بتوانیم به یک چیز خیلی افتخار کنیم هشت سال دفاع مقدس است که دشمن علیرغم تمام اتحادی که داشتند حتی یک وجب از خاک کشورمان را نگرفت. الان هم نباید ترسی باشد از اینکه همه کشورها یکطرف هستند. آن موقع هم ایران خودش بود.به نظرم در شرایط دشوار محیطی مردم هوای هم را دارند. تا مردم ببینند کسی تهدید جدی می کنند، همه دوباره با هم همدل می شوند.

از عملیات کربلای چهار در جبهه بودم

تاج گفت: من توفیق داشتم آغاز انقلاب در کردستان بودم و بعد هم توفیق داشتم از عملیات کربلای چهار یعنی از سال ۱۳۶۴ و کربلای پنج در جبهه حضور داشتم.

مداحی نه روضه خوانی می کنم

وی در پاسخ به این سئوال که آیا مداحی هم می کند؟ گفت: مداحی نمی کنم ولی از دوران کودکی در دستگاه روضه خوانی بوده ام. پدرم روضه خوان بوده است و من هم می خوانم. امیدوارم فرزاندانم هم روضه بخوانند.

فرزندانم حتی به ورزشگاه هم نمی آیند

رئیس فدراسیون فوتبال درباره فرزندانش گفت: به فرزندانم حتی اجازه نمی دهم به ورزشگاه بیایند. هیچ لباس ورزشی هم برایشان برده نشده است، حتی از فدراسیون. آنها هیچ کار دولتی نمی کنند و در ورزش مشغول نیستند. هر دو پسرم ازدواج کرده اند و بیشتر درس می خوانند. کسب و کارشان هم مربوط به بازار است ولی دنبال درس و مدرک دکترا هستند.

واکنش به گفته های برانکو درباره حضور دالیچ در تیم ملی ایران

تاج درباره اینکه برانکو گفته بود با سرمربی کرواسی برای مربیگری در تیم ملی ایران صحبت کرده بود، گفت: به نظرم این سئوالات ضرورت جامعه نیست. باید برای برانکو در پرسپولیس و موفقیت پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا تلاش کنیم و به مسئولان این باشگاه دست مریزاد بگوییم. گرشاسبی و آقای فتحی روزی سه چهار ساعت در اتاق ما هستند. باید به آنها دست مریزاد گفت. فقط می توانم بگویم برای برانکو، کی روش و شفر آرزوی موفقیت می کنم.

باید به انتقادهای کریمی پاسخ بدهیم

وی درباره انتقادهای علی کریمی و اینکه چند درصد این نقدها درست است و آیا از وی شکایت کرده است یا خیر؟ تصریح کرد: کریمی صرفنظر از هر نظری که درباره من داشته و یا دارد، یکی از بهترین بازیکنان ایران بوده است. باید برای کسانی که برای کشورمان زحمت کشیدند، احترام گذاشت. باید به انتقادهای کریمی پاسخ بدهیم چون به سازمان و تشکیلاتی که نشود انتقاد کرد، مردم هم احترام نمی گذارند.

از هوشنگ مقدس خواستم شکایتش از علی کریمی را پس بگیرد

تاج ادامه داد: صرف انتقاد باید جواب بدهیم. الان شکایتی از کریمی ندارم. از او ناراحت هم نیستم. حتی در روزنامه ها خواندم که هوشنگ مقدس از کریمی شکایت کرده است ولی از یک نفر خواستم به مقدس بگوید شکایتش را پس بگیرد.

سردار آزمون را دوست داریم و به تیم ملی بر می گردد

وی تاکید کرد: بله سردار آزمون ان شاءالله به تیم ملی دعوت می شود. کی روش و من سردار آزمون را دوست داریم. حرفهایی هم زده ایم.

طاقت آزمون تمام شد

تاج درباره خداحافظی آزمون گفت: من به عنوان رئیس فدراسیون باید صبور باشم و کار خودم را بکنم. سردار آزمون جوان است و یکسری در اینستاگرام و فضای مجازی چیزهایی گفتند که طاقتش تمام شد. بخصوص برای خانواده اش که زیبنده نیست. بی احترامی به خانواده بازیکنان بسیار بد است.

با قوچان نژاد صحبت نکردم؛ تشخیص با کادر فنی است

وی درباره خداحافظی رضا قوچان نژاد از تیم ملی و اینکه آیا با او هم صحبت کرده است؟ گفت: با قوچان نژاد صحبت نکردم. رضا برای فوتبال ما زحمت زیادی کشیده است ولی سرمربی بازیکنان را انتخاب می کند. این تشخیص سرمربی است و او است که می گوید چه کسی به زمین برود و چه کسی نرود.

اگر در رده های پایینتر بودیم چه می کردید؟

رئیس فدراسیون فوتبال در بخش دیگری از صحبتهایش درباره انتقاداتی که به پنج ستاره بودن فدراسیون با امکانات محدود و کم می شود، اظهار کرد: مردم می بالند که ما با کمترین امکانات، بهترین تیم آسیا هستیم. اگر ما در رده های پایین آسیا بودیم چه کار می کردید؟ تیم ملی فوتبال ما اولین تیم آسیا است، فوتسال و فوتبال ساحلی هم در جهان سوم هستند.

ما جز فوتبال در چه چیزی در آسیا اول و در جهان سوم هستیم؟

تاج افزود: چه چیزی از ما در آسیا اول و در جهان سوم است؟ باز هم به فوتبال که الان یک جای خوب قرار دارد و موجب غرور مردم شده است.

به خودمان با این امکانات می بالیم

وی یادآور شد: امکانات کم داشتن عیب نیست درست مثل اینکه پولدار بودن عربستان، قطر و امارات هنر نیست. ما یک عدد و رقم محدودی داریم ولی به خودمان می بالیم.

نمی توانیم پولمان را از صدا و سیما بگیریم

رئیس فدراسیون فوتبال با بیان اینکه منابع مالی فدراسیون محدود است، تصریح کرد: ۷۰ درصد پول و درآمد فوتبال از صدا و سیما است که نمی توانیم آنرا بگیریم. جلساتی هم داشته ایم. آنها هم مشکل خاص خودشان را دارند. ما دنبال حقمان از صدا و سیما و منافع فوتبال هستیم.

همه جا باید مثل فوتبال اداره شود!

تاج تاکید کرد: می خواهم بپرسم آیا اینکه با این امکانات محدود چنین افتخاراتی داریم خوب است؟ بله خوب است. عیب نیست. حتی حُسن است! همه جا باید همینطور اداره شود! اقتصاد مقاومتی که رهبر انقلاب هم بر آن تاکید دارد، یکی از ویژگی هایش همین است یعنی با هزینه کم کاربری بالا داشته باشید.

دفاع از کی روش مثل دفاع از کشور است!

وی درباره کارلوس کی روش هم صحبتهای ضد و نقیضی را مطرح کرد و گفت: دفاع از آقای کی روش مثل این است که ما فکر کنیم از کشورمان دفاع می کنیم. این دفاع از کشور است. هیچکس عاشق چشم و ابروی (صحبتش نیمه تمام می ماند)کی روش عملکرد و قابلیت های کشورمان را به نتیجه رسانده است. اینها را می گوییم فردا دوباره یک چیزی درباره ما در می آورند و می گویند تاج گفت از جنگ مهمتر است!

حرف آقای جهرمی درست بود

وی در خصوص نقل قول جنجالی اش درباره شور و شوق مردم در روز بازی با مراکش و مقایسه آن با حال و هوای مردم بعد از شنیدن خبر فتح خرمشهر، گفت: خبری که در جمع پیشکسوتان صحبت کردم را تکرار می کنم و صحیحش را می گویم. آخرین حرفی که آقای جهرمی گفت، درست است. ایشان گفت میزان استفاده از اینترنت در روز بازی با مراکش به پایین ترین سطح خودش رسیده بود. مردم حواسشان به فوتبال بوده است. بعد یک بحثی راجع به حضور پرشور مردم در خیابانها شد و گفتند یکی از آنها فتح خرمشهر بود، یکی صعود به جام جهانی ۹۸ فرانسه و یکی از روز برد بازی با مراکش. روز برد بازی با مراکش به زعم ما بیشتر از سال ۹۸ بود. اصلا قیاسی با فتح خرمشهر صورت نگرفت! اینها دو قیاس متفاوت است.