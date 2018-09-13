به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های آمریکایی، «جان کری» وزیر خارجه پیشین آمریکا در یک گفتگوی رادیویی با اشاره به دیدارهای خود با «محمد جواد ظریف» عنوان داشت که در این دیدارها سعی کرده است بفهمد که چطور می‌توان مسائل را با ایران حل و فصل کرد.

وی اما تاکید کرده که با رویکرد کنونی دولت ترامپ٬ مذاکره با ایران امکانپذیر نیست.

جان کری در مصاحبه رادیویی با «هیو هیووی»٬ گوینده شبکه رادیویی «سِیلِم» گفت که در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ سه یا چهار بار در کنفرانس‌ها و نشست‌های مختلف با محمد جواد ظریف دیدار داشته و سعی کرده است از خلال صحبت‌های وی بفهمد که ایران برای ایجاد تغییرات مثبت در خاورمیانه٬ از جمله یمن و سوریه٬ حاضر است چه کارهایی انجام بدهد.

وی توضیح داد: «من با آقای ظریف خیلی صریح بودم. به او گفتم ببینید٬ شما باید متوجه باشید که دنیا از مسائل شما٬ از جمله موشک‌هایتان٬ حزب‌الله و وضعیت یمن راضی نیست. شما دارید از یک کشمکش مداوم در یمن حمایت می‌کنید».

کری خاطرنشان کرد که ایران حاضر است برای حل مسائل مذاکره کند اما در ادامه افزود: اولا الان به نظر می‌رسد که دولت آمریکا بدون ملاحظه تصمیم گرفته است که استراتژی تغییر حکومت در ایران را دنبال کند، اقتصاد ایران را در هم بشکند و ایران را هرچه بیشتر منزوی کند. ثانیا این نگرش شرایط را برای مذاکره با هر رهبر ایرانی‌ بسیار سخت و حتی غیر ممکن می‌کند زیرا آنها حاضر نیستند با سرسپردگی وارد مذاکره شوند. این اتفاق نخواهد افتاد.

این اظهارات در حالی مطرح شده است که دولت ایالات متحده تاکنون بارها تاکید کرده است که به دنبال تغییر حکومت در ایران نیست.

جان کری در این گفتگوی رادیویی ضمن تاکید به یافتن پاسخی غیرنظامی برای سوریه خاطرنشان کرد که پیشتر ایران و روسیه با قطعنامه شورای امنیت در خصوص یافتن راه حلی دیپلماتیک برای مسئله سوریه موافقت کرده بودند.

اشاره وی به قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت است. این قطعنامه ۲۲۵۴ سال ۱۳۹۴ تصویب شد و بر اساس آن قرار بود علاوه بر برقراری آتش بس، زمینه مذاکرات بین نمایندگان گروه‌های مخالف حکومت بشار اسد و مقامات دولت سوریه برای تشکیل دولت انتقالی فراهم شود.

کری در ادامه صحبت هایش در حمایت از برجام٬ گفت که این توافق خللی در دیگر تحریم های آمریکا علیه ایران وارد نکرد و در کنار این توافق٬ تحریم‌ها علیه فعالیت‌های موشکی٬ ارسال تسلیحات به یمن و وضعیت حقوق بشر ایران همچنان پابرجا ماند.

وی توضیح داد: ما آن تحریم ها را حتی در جریان مذاکرات برجام مطرح کردیم. بنابراین هیچوقت در خصوص مسئول شناختن ایران در این حوزه کوتاه نیامدیم٬ ولی باور ما این بود که اگر با ایرانی طرف باشیم که سلاح اتمی ندارد یا در مسیر ساخت سلاح اتمی گام بر نمی‌دارد، شرایط برای مذاکره راجع به سایر مسائل مساعدتر است.

وزیر خارجه اسبق آمریکا افزود: من فکر می‌کنم بهتر بود که به ترامپ توصیه می‌شد که برجام را نگه دارد. با وجود برجام٬ چین٬ روسیه٬ فرانسه٬ آلمان و بریتانیا با شما متحد می‌ماندند. بنابراین شما برجام را نگه می‌داشتید و بعد به ایرانی‌ها می‌گفتید ما به شما گفته بودیم که مسائل دیگرتان را باید متوقف کنید. در آن شرایط می‌گفتید من به شما دو سال یا یک سال یا هر چند وقت دیگر فرصت می‌دهم. ما مایلیم بر سر این مسائل هم مذاکره کنیم اما اگر شما در این زمان این کار را نکنید من از این توافق [برجام] خارج می‌شوم.