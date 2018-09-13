لیلا صوفی زاده نایب رئیس فدراسیون فوتبال در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در واکنش به پیوستن سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان به تیم کویت گفت: مظفر هنوز جزو گزینه‌های ما برای سرمربیگری تیم ملی است؛ الان مشکل چیست؟

وی در پاسخ به این سؤال که مظفر بارها در رسانه از وضعیت نابسامان لیگ و برخوردهای صورت گرفته ابراز تأسف کرده و شاید این یکی از دلایل رفتن مظفر باشد، افزود: این‌ها چیزهایی است که شما می‌گویید؛ چه کسی بدرفتاری کرده است؟ شما در حد شنیده‌ها قضاوت می‌کنید. قرار ما بر این بود تا با تعامل با باشگاه‌ها و کسانی که از سرِ علاقه در بخش بانوان سرمایه‌گذاری می‌کنند همکاری کنیم و تشکر می‌کنم که در چنین شرایط اقتصادی در کنار تیم بانوان هستند.

صوفی‌زاده در پاسخ به این سؤال که آیا گزینه مناسبی برای جایگزینی مظفر در تیم ملی وجود دارد یا خیر؟ اظهار کرد: زیور بابایی یکی از مربیانی است که در سطح قهرمانی در کشور عنوان دارد. همچنین تیم ملی برای نخستین‌بار با سلیمانی، عنوان قهرمانی آسیا را کسب کرد و یا حتی رز جدیدی‌زاده که او نیز سال گذشته به عنوان قهرمانی در لیگ برتر فوتسال بانوان رسید؛ اینکه بگوییم گزینه‌ای وجود ندارد، کم‌لطفی درباره سایر مربیان است.

نایب رئیس فدراسیون فوتبال در رابطه با برنامه فدراسیون برای کادر فنی تیم ملی فوتسال بانوان گفت: شهرزاد مظفر همچنان یکی از گزینه‌های تیم ملی است. معمولاً در ۶ ماهه دوم سال به دلیل درگیری بازیکنان با لیگ برتر، اردوهای تیم ملی ماهی یکبار برگزار می‌شود و همچنین با توجه به اینکه نزدیک‌ترین رویداد ما در مسابقات آسیایی حدود دو سال آینده است، بنابراین هنوز زمان باقی است. ما نمی‌توانیم مربیان را الزام کنیم در چنین شرایطی در اینجا بمانند، درحالی‌که گزینه‌های خوبی هم از نظر اقتصادی و هم شرایط حرفه‌ای برای آنها پیش آمده است.

وی تأکید کرد: ما می‌توانیم از نگاه مثبت نیز به این قضیه نگاه کنیم و این را یک اتفاق خوب بدانیم که مربیان ما این پتانسیل را دارند که در کشورهای همسایه و در سطح برتر فعالیت کنند.

صوفی‌زاده در پاسخ به این سؤال که آیا باید به راحتی مربیان خود را از دست بدهیم، گفت: راحت از دست نداده‌ایم و این خبر هنوز رسماً از سوی مظفر اعلام نشده است؛ با مظفر نیز صحبت کنید و پس از شنیدن صحبت‌های او درباره این موضوع تحلیل کنید.