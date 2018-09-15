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۲۴ شهریور ۱۳۹۷، ۱۱:۵۳

«ماهورا» صاحب پوستر شد/ اکران از ۴ مهر ماه

«ماهورا» صاحب پوستر شد/ اکران از ۴ مهر ماه

پوستر فیلم‌ سینمایی «ماهورا» به کارگردانی حمید زرگرنژاد در آستانه اکران عمومی رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، پوستر فیلم‌ سینمایی «ماهورا» به کارگردانی حمید زرگرنژاد و تهیه‌کنندگی حمید آخوندی و علیرضا جلالی در آستانه اکران عمومی با طرحی از محمد روح‌الامین رونمایی شد.

اکران فیلم‌ سینمایی «ماهورا» از چهار مهر ماه در سرگروه سینما استقلال آغاز می شود.

ساعد سهیلی، میترا حجار، بهاره کیان افشار، احمد کاوری، کامران تفتی، مهدی صبایی، مونا فرجاد، یوسف مرادیان، محسن افشانی، مالک سراج و داریوش ارجمند در فیلم سینمایی «ماهورا» به ایفای نقش پرداخته اند.

در خلاصه داستان «ماهورا» آمده است: «در زندگی تو زنی است با چشمانی شکوهمند که لبانش خوشه های انگور و لبخندش موسیقی و گل، اما هرکس بخواهد به او نزدیک شود ناپدید می‌شود.»

حمید آخوندی و علیرضا جلالی تهیه‌کنندگان این فیلم هستند. همچنین پخش «ماهورا» بر عهده خانه‌فیلم است.

کد مطلب 4403395
زهرا منصوری

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