به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی شرکت تصویر دنیای هنر، فیلم سینمایی «ماهورا» به نویسندگی و کارگردانی حمید زرگرنژاد و تهیهکنندگی علیرضا جلالی و حمید آخوندی چهارشنبه ۱۷ بهمنماه توسط شرکت تصویر دنیای هنر در شبکه نمایش خانگی کشور توزیع میشود.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: «در زندگی تو زنی است با چشمانی شکوهمند که لبانش خوشه انگور و لبخندش موسیقی و گل، اما هرکس بخواهد به او نزدیک شود ناپدید میشود.»
«ماهورا» از جمله فیلمهای اکران شده در سال ۹۷ است و ساعد سهیلی، میترا حجار، بهاره کیانافشار، کامران تفتی، احمد کاوری، محسن افشانی، مهدی صبایی، مونا فرجاد، مالک سراج، یوسف مرادیان و داریوش ارجمند از بازیگران این فیلم سینمایی هستند.
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