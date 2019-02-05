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۱۶ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۵۳

«ماهورا» به شبکه نمایش خانگی می‌آید

«ماهورا» به شبکه نمایش خانگی می‌آید

فیلم سینمایی «ماهورا» فردا ۱۷ بهمن‌ماه وارد شبکه نمایش خانگی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی شرکت تصویر دنیای هنر، فیلم سینمایی «ماهورا» به نویسندگی و کارگردانی حمید زرگرنژاد و تهیه‌کنندگی علیرضا جلالی و حمید آخوندی چهارشنبه ۱۷ بهمن‌ماه توسط شرکت تصویر دنیای هنر در شبکه نمایش خانگی کشور توزیع می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: «در زندگی تو زنی است با چشمانی شکوهمند که لبانش خوشه انگور و لبخندش موسیقی و گل، اما هرکس بخواهد به او نزدیک شود ناپدید می‌شود.»

«ماهورا» از جمله فیلم‌های اکران شده در سال ۹۷ است و ساعد سهیلی، میترا حجار، بهاره کیان‌افشار، کامران تفتی، احمد کاوری، محسن افشانی، مهدی صبایی، مونا فرجاد، مالک سراج، یوسف مرادیان و داریوش ارجمند از بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

کد مطلب 4534302
زهرا منصوری

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