سید محمدجواد ابطحی در گفتگو با مهر با اشاره به اعلام خبری مبنی بر اینکه سامانه ثبت حقوق مدیران تا دو ماه آینده افتتاح می‌شود، اظهار داشت: در قانون برنامه ششم توسعه مقرر شده است که دولت تا پایان سال اول اجرای این قانون، نسبت به راه‌اندازی سامانه‌ای جهت ثبت و شفاف‌سازی حقوق و دستمزد مدیران، وزرا و معاونان وزرا اقدام کند، اما تاکنون این کار صورت نگرفته است.

وی با بیان اینکه دولت متاسفانه تاکنون در اجرای این قانون کوتاهی کرده است و ما بارها طی تذکراتی خواستار پاسخگویی رئیس‌جمهور نسبت به علل اجرایی نشدن این مصوبه مجلس شده‌ایم، ادامه داد: امیدواریم این خبر صحت داشته باشد و دولت با افتتاح این سامانه، گامی اساسی در جهت شفافیت بردارد.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با تاکید بر اینکه در این سامانه باید هر گونه دریافتی مسئولان درج شود و برای مردم قابل رویت باشد، تصریح کرد: با درج حقوق مدیران و مقامات در سامانه مذکور، روند اجرای عدالت برای همسان‌سازی حقوق و مزایا تسریع پیدا می‌کند.