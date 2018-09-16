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۲۵ شهریور ۱۳۹۷، ۱۱:۴۳

ابطحی در گفتگو با مهر:

«سامانه ثبت حقوق مقامات» منجر به برقراری شفافیت و عدالت می‌شود

«سامانه ثبت حقوق مقامات» منجر به برقراری شفافیت و عدالت می‌شود

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: با راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق مقامات و مدیران، شاهد اجرای عدالت و همسان‌سازی حقوق و مزایا خواهیم بود.

سید محمدجواد ابطحی در گفتگو با مهر با اشاره به اعلام خبری مبنی بر اینکه سامانه ثبت حقوق مدیران تا دو ماه آینده افتتاح می‌شود، اظهار داشت: در قانون برنامه ششم توسعه مقرر شده است که دولت تا پایان سال اول اجرای این قانون، نسبت به راه‌اندازی سامانه‌ای جهت ثبت و شفاف‌سازی حقوق و دستمزد مدیران، وزرا و معاونان وزرا اقدام کند، اما تاکنون این کار صورت نگرفته است.

وی با بیان اینکه دولت متاسفانه تاکنون در اجرای این قانون کوتاهی کرده است و ما بارها طی تذکراتی خواستار پاسخگویی رئیس‌جمهور نسبت به علل اجرایی نشدن این مصوبه مجلس شده‌ایم، ادامه داد: امیدواریم این خبر صحت داشته باشد و دولت با افتتاح این سامانه، گامی اساسی در جهت شفافیت بردارد.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با تاکید بر اینکه در این سامانه باید هر گونه دریافتی مسئولان درج شود و برای مردم قابل رویت باشد، تصریح کرد: با درج حقوق مدیران و مقامات در سامانه مذکور، روند اجرای عدالت برای همسان‌سازی حقوق و مزایا تسریع پیدا می‌کند.

کد مطلب 4403502
زهرا علیدادی

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