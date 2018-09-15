آخرین وضعیت بلیت فروشی بازی پرسپولیس و الدحیل

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، پیرو اطلاعیه باشگاه در خصوص فروش بلیت‌های الکترونیک دیدار برگشت تیم‌های فوتبال پرسپولیس و الدحیل قطر از مرحله یک چهارم پایانی لیگ قهرمانان ۲۰۱۸ آسیا که از روز پنجشنبه آغاز شده بود، بلیت کلیه سکوهای جایگاه و روبروی جایگاه از این طریق در اختیار هواداران قرار گرفت و به اتمام رسید. تنها بلیت‌های پشت دروازه و طبقه دوم در سایت فوق موجود می‌باشد.

لذا از هواداران خونگرم پرسپولیس درخواست می‌شود، برای سهولت در تهیه بلیت‌های باقی مانده، به سایت فروش بلیت مراجعه نمایند.

هواداران در صورت در اختیار داشتن کارت بانکی دارای رمز دوم می‌توانند با مراجعه به این سایت نسبت به خرید بلیت بازی در جایگاه مورد نظر خود اقدام کنند و ضمن ارایه کد ملی خویش، پس از تکمیل فرآیند خرید، کد پیگیری دریافت خواهند نمود. هواداران به منظور حضور در ورزشگاه حتما باید این کد پیگیری و کارت ملی خود را همراه داشته باشند تا بلیت بازی تحویل آنها شود.

گفتنی است هر فرد می‌تواند با کارت ملی مربوط به خود که با شماره ملی آن، بلیت خریداری شده است در ورزشگاه حضور پیدا کند.