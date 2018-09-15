تلفن و اینترنت برخی مشترکان تهرانی دچار اختلال می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات پیام نور از امروز ۲۴ شهریورماه و در مراکز مخابرات پاسداران، بعثت، قدس و شهید لطیفی از فردا ۲۵ شهریورماه آغاز می شود.

با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات پیام نور با پیش شماره های ۴۴۲۷، ۴۴۲۹، ۴۴۴۰ الی ۴۴۴۹، ۴۴۶۰ الی ۴۴۶۲، ۴۶۰۴، ۴۴۸۹ در محدوده بزرگراه آیت الله رفسنجانی، بلوار میرزا بابایی، بلوار همیلا، بلوار عدل، بلوار چهار باغ به مدت ۳ روز با اختلال همراه است.

درهمین حال با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات پاسداران با پیش شماره های ۲۲۵۴ الی ۲۲۵۹، ۲۶۲۵، ۲۶۴۷، ۲۶۶۵، ۲۲۷۶ الی ۲۲۷۹ در محدوده خیابانهای جهانتاب بیگلرپور شرقی، بن بست کاوه و در مرکز مخابرات بعثت با پیش شماره های ۵۵۱۸، ۵۵۰۴ الی ۵۵۰۹، ۵۵۳۲ الی ۵۵۳۵ در محدوده خیابانهای هلال احمر، شهید ناصر کوشا، کوچه های جهانیان و ارکیده به مدت ۷۲ ساعت دچار اختلال می شود.

براساس همین گزارش با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی و دیتای مشترکان مراکز مخابرات قدس و شهید لطیفی از ساعت ۲ بامداد فردا ۲۵ شهریور به مدت ۴ ساعت با اختلال روبرو است.